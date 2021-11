Giornata contro la violenza sulle donne: al “Teatro Europa” lo spettacolo “Senza Tacchi”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne andrà in scena, domenica 21 novembre alle ore 17.00 al Teatro Europa, lo spettacolo Senza Tacchi, con Chiara Rubes e Franca Tragni. Lo spettacolo organizzato con il Comune di Parma – Assessorato alle Pari Opportunità – Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, racconta di un percorso in cui le donne si guardano dentro, pronte ad ammettere debolezze e imperfezioni così come a ribadire i propri punti di forza.

Pronte anche a raccontare le proprie storie, viste con l’occhio disincantato di chi ormai le ha sentite tutte, ma, allo stesso tempo, con lo stupore e la caparbietà che hanno le bambine nel credere ai proprio sogni. A meno che non ci sia qualcuno che ricorda da vicino il lupo delle favole pronto a mangiarle.

Le scarpe, spesso additate come primo simbolo di una certa vanità femminile, prendono il posto, durante lo spettacolo, degli oggetti quotidiani, vengono utilizzate come telefoni o bicchieri, per sdrammatizzare una certa sacralità fashion che a volte pare circondarle. In Senza Tacchi le scene più divertenti si alternano a quelle più commoventi, sottolineate dall’originale interpretazione delle protagoniste, che sembrano voler giocare con alcuni cliché femminili (la madre, la moglie tradita, l’amica un po’ svitata), cui vogliono fornire nuove e più attuali chiavi di lettura.

Sono storie che partono dal quotidiano, dalle commissioni per la famiglia e dagli appuntamenti catastrofici che almeno una volta nella vita tutte abbiamo avuto, che passano per i racconti di vite che sembrano uscite da un libro o che in un libro sono nate davvero, e che sforano infine nella cronaca, dove spesso una donna vittima è solo un’unità in più da aggiungere ad un totale già miserabilmente alto: viene narrata in scena la storia di Liana An Nuni, uccisa con otto coltellate dal marito, a Luzzara, nel 2008. Movente: una micidiale gelosia.

Ingresso gratuito.

In questa occasione, nello Spazio Piccolo, verranno proiettati materiali video a cura di eUROPA tEATRI.

Accesso consentito con green pass. Mascherina obbligatoria, secondo le normative vigenti.

INFO

Europa Teatri

Via Oradour, 14 Parma

0521.243377

europateatri.pr@gmail.com

www.europateatri.it