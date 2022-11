Giornata contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative delle Aziende sanitarie organizzate a Parma e provincia

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un appuntamento che, anche quest’anno, le Aziende sanitarie di Parma – Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria – celebrano con tante iniziative, organizzate in città e provincia.

Con l’unico obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e informare sui servizi offerti a sostegno delle donne vittime di violenza, le due Aziende propongono convegni, incontri, punti informativi e spettacoli organizzati anche in collaborazione con diversi partner.

“La giornata di contrasto alla violenza sulle donne – afferma Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario dell’Ausl – è occasione per rinnovare il nostro impegno ad agire, in ciascun servizio offerto, il rispetto delle differenze di genere e la capacità di intercettare richieste di aiuto delle vittime di violenza. Vittime che necessitano di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e sostegno. Accolgo l’invito rivolto dai Comitati Unici di Garanzia delle due Aziende ai dipendenti di appuntare il fiocco bianco sull’abito nella giornata del 25 novembre. Un gesto semplice – conclude Fabi – espressione di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza”.

Questo il calendario delle iniziative a Parma e provincia.

I CONVEGNI

Lunedì 21 novembre, dalle 9 alle 13.30, il convegno “RaGaZZə del Futuro” nella Sala Conferenze “Luigi Anedda” in via Gorizia 2/A, a Parma, per un approfondimento a 360 gradi su inclusività, diversità, lotta alla violenza e alle discriminazioni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università e Comune di Parma, Centro Antiviolenza e le due Associazione Mis(S)conosciute-Scrittrici tra parentesi e La casa delle Donne. La partecipazione è aperta alla cittadinanza. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono sui siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it

Giovedì 24 novembre, dalle 14 alle 18.30, il convegno “Violenza di genere: il nuovo Percorso Integrato di accoglienza delle Vittime di Violenza” nell’Aula Congressi dell’Ospedale Maggiore. E’ un evento formativo rivolto al personale sanitario organizzato dai Comitati Unici di Garanzia (CUG) delle Aziende sanitarie di Parma in collaborazione con AIDM Parma e con la partecipazione delle principali Associazioni femminili cittadine, con il patrocinio di: Università degli Studi, Comune di Parma, Consigliera di Parità della Provincia di Parma.

PUNTI INFORMATIVI

A Parma e provincia, sono presenti diversi punti informativi dove gli operatori delle Aziende Sanitarie di Parma illustrano i percorsi e i servizi dedicati alle donne vittime di violenza, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto, distribuendo anche materiale informativo. I punti informativi sono organizzati nell’ambito dell’“H-Open Week contro la Violenza sulle Donne” organizzato dalla Fondazione ONDA.

I professionisti del Maggiore nel pomeriggio di giovedì 24 novembre sono presenti nella Sala Congressi dell’Ospedale di Parma con l’infopoint “Libera di Parlare…Libera di vivere”.

I professionisti dell’Azienda Usl anche in collaborazione con Associazioni del volontariato locale, nella giornata del 25 novembre allestiscono punti informativi e incontrano i cittadini alla Casa della Salute Parma centro, Largo Palli 1, dalle 8.30 alle 11; alla Casa della salute del bambino e dell’adolescente, Viale Fratti 32/1A a Parma, dalle 11.30 alle 13; all’ingresso dell’Ospedale di Vaio, Via Don Tincati n. 5 – Vaio, dalle 10 alle 13; al primo piano del Corpo M dell’Ospedale Vaio, dalle 9.15 alle 11 alle 14, con anche i volontari di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla); alla Casa della Salute di S. Secondo, Piazza Martiri della Libertà n. 24, dalle 11 alle 13; alla Casa della Salute di Langhirano, Via Roma n. 42/1, dalle 10 alle 12; alla Casa della Salute di Fornovo, Via Solferino n. 37, dalle 10 alle 12; all’Ospedale Santa Maria di Borgotaro, Via Benefattori n. 12, dalle 10 alle 12.

SPETTACOLI

Le Aziende sanitarie di Parma e l’Associazione “Lupus in fabula” promuovono lo spettacolo teatrale “Femmene. Frammenti di Donne” di Marino Gennarelli con la direzione artistica di Mariella Galante, in scena domenica 27 novembre alle ore 17.30 al Teatro Convitto Maria Luigia di Parma. L’ingresso è gratuito, con offerta libera. Prenotazione obbligatoria inviando una e-mail all’indirizzo openweek@ao.pr.it.

Sempre domenica 27 novembre, dalle 18 alle 21, all’Auditorium Giulio Mosconi di Borgotaro, “Amor mio. L’ossimoro più pericoloso”, reading musicale a cura di ZonaFranca Parma, con Giulia Canali e Beatrice Carra; musiche dal vivo di Patrizia Mattioli, tecnica Erika Borella. E’ un’iniziativa organizzata nell’ambito dei Piani di Zona del distretto Valli Taro e Ceno.

INCONTRI

L’Associazione Maschi che si immischiano e il servizio dell’Ausl Liberiamoci Dalla Violenza (LDV) incontrano ragazzi e ragazze dell’Istituto Magnaghi-Solari, il 22 novembre alle 14 nel Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore.

I professionisti del servizio Ausl LDV intervengono al webinar “I percorsi trattamentali intramurari per autori di violenza sessuale, sessuata e di genere” organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, il 25 novembre dalle 15 alle 17.

I professionisti del servizio Ausl LDV intervengono all’incontro organizzato da SPI CGIL il 29 novembre nella sede di via Confalonieri n. 5 a Parma.

Si ringrazia l’Associazione Verso il sereno per aver confezionato e messo a disposizione del personale dipendente delle due Aziende sanitarie 1.000 fiocchi bianchi, da indossare il 25 novembre.