Giornata contro la violenza sulle donne: l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna premia una dottoranda dell’Università di Parma

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre), l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna ha premiato Francesca Rossi, dottoranda all’Università di Parma, per la sua tesi di laurea sul tema “La violenza: impatti, significati e vissuti di chi assiste”.

La vincitrice, 25 anni, di Casalgrande (RE), attualmente dottoranda in Psicologia Sociale, ha presentato una tesi dal titolo “Binarismo di genere e colpevolizzazione della vittima: due studi sull’impatto dell’identità di genere”.

Un lavoro che ha indagato lo stigma e la diversa colpevolizzazione della vittima di violenza in base all’identità di genere.

«A spingermi a trattare questo tema sono stati alcuni eventi di cronaca di violenza di genere a matrice transfobica – spiega Francesca Rossi – . Mi sono resa conto di quanto i media faticassero ad affrontare il tema senza incorrere nel misgendering e utilizzando un linguaggio inappropriato».

L’Ordine ha deciso di premiare questo lavoro con un riconoscimento di duemila euro soprattutto «per l’attenzione posta al valore e agli effetti delle parole, che contribuiscono a rappresentare la realtà e a costruire i nostri modi di pensare e agire – spiega Carmelina Fierro, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine regionale -. Parole diverse generano percezioni e stereotipi diversi e Francesca Rossi lo ha messo in luce nei suoi due studi. Il 24 novembre in Consiglio sarà deliberato l’argomento del nuovo bando che pubblicheremo agli inizi del 2023».

«Vincere questo premio è un grande riconoscimento che va a coronare un anno di lavoro intenso sia mio sia del prof. Luca Caricati che mi ha seguita e motivata – spiega Francesca Rossi -. Ne sono nati tanti spunti di ricerca e spero che il mio lavoro possa contribuire a far riflettere tutti su queste importanti tematiche».

Il premio di tesi di laurea rappresenta uno degli investimenti dell’Ordine in tema di contrasto alla violenza di genere. L’Ordine regionale organizza anche corsi specifici per psicologi. «Per combattere la violenza è necessario investire nella promozione di una cultura di parità e rispetto – spiega la consigliera Carmelina Fierro – Per noi psicologhe e psicologi che lavoriamo con le vittime e gli autori di violenza è inoltre importante una formazione che, oltre ai trattamenti di protezione e autonomia delle donne, si concentri anche sulla lettura dei rischi, dei segnali e dei pregiudizi».