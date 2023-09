Giornata Europea della Cultura Ebraica 2023 a Soragna

“Abbiamo scelto per questa edizione della Giornata della Cultura ebraica il tema La Bellezza, con il desiderio di declinarlo nelle diverse manifestazioni che si avvieranno nelle numerose sedi di incontro e dibattito. Tema tanto più significativo in Italia, nota per il livello e la cura dei beni culturali, tra i quali quelli ebraici sono parte essenziale. La bellezza sarà anche una inedita chiave di accesso per dare un’idea della peculiarità dei precetti e delle tradizioni ebraiche”.

Queste le parole di Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione della Comunità Ebraiche italiane per presentare la Giornata della Cultura ebraica del 2023, in programma il 10 settembre. L’iniziativa coinvolge comunità e luoghi ebraici in Europa. Le iniziative promosse dalla Comunità Ebraica di Parma coinvolgono la sede del capoluogo e il Museo Ebraico di Soragna. Al mattino sarà straordinariamente aperta la sinagoga di Parma, solitamente dedicata alla vita religiosa della comunità. “Molti parmigiani e turisti non conoscono l’esistenza di una Sinagoga in città ma sono in realtà curiosi e rimangono piacevolmente stupiti tanto che continuano in seguito a interessarsi alla cultura ebraica, anche attraverso le iniziative che si realizzano a Soragna. Per questo motivi, spiega il Presidente della Comunità Riccardo Joshua Moretti, la Comunità ebraica apre ogni anno con molto piacere alla cittadinanza le porte dell’edificio di Vicolo Cervi 4”.

Al Museo Ebraico di Soragna si svolgono due iniziative, una al mattino con Davide Astori, docente di Linguistica nell’Ateneo parmense, che introdurrà il senso della Bellezza nell’ebraismo, a partire dalle parole che esprimono questo concetto in ebraico nella Torah e nell’intera Bibbia. Nel pomeriggio si passerà dalle parole alla musica con brani musicali a cura del maestro Riccardo Joshua Moretti (musicista e compositore) e intermezzi poetici dell’autore Alessandro Ezra Fornari in collaborazione con Davide Astori.

____

Giornata Europea della Cultura Ebraica 2023

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

PROGRAMMA PARMA – SORAGNA

Sinagoga di Parma – vicolo Cervi, 4

10.30-12.30 Apertura straordinaria della Sinagoga

10.30 Accoglienza del pubblico / 10.45 visita guidata

11.30 Accoglienza pubblico / 11.45 visita guidata

(prenotazione obbligatoria – jewishparma@gmail.com)

Sinagoga e Museo Ebraico Fausto Levi – Soragna PR – via Cavour, 43

11.00 Parole di Bellezza. Spunti di riflessione sul senso della bellezza nell’ebraismo

Con Davide Astori, Università di Parma – Ingresso libero

16.30 Bellezza in musica e parole

Con Riccardo Joshua Moretti, Alessandro Ezra Fornari, Davide Astori

(prenotazione obbligatoria – jewishparma@gmail.com)