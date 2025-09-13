Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025 alle sinagoghe di Parma e Soragna

Manca poco alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, dedicata quest’anno al tema “Il popolo del libro”.
Un’occasione preziosa per esplorare il valore della parola scritta nella tradizione ebraica.
A Parma
Ore 10.30–11.30 – Apertura straordinaria della Sinagoga. Un momento raro per visitare uno dei luoghi simbolo della storia ebraica cittadina.
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@museoebraicosoragna.net
TEODAILY
- † E Gesù disse: “Voi siete Dio in Dio” [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)
- † A vent’anni da Ratisbona: l’onore delle armi a Papa Ratzinger (di Paolo Mori)
- † Gesù incontra il sodomita [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)
- † Il dialogo tra la luce e il mistero, tra Maria e Giuda [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)
- † E se la Chiesa fosse spazzata via? (di Andrea Marsiletti)
- † Maria assurge in cielo, senza angeli, con la nebbia che si fa luce [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)
- † Gesù incontra Maria Maddalena sulla riva del lago di Tiberiade [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)
- † Il silenzio di Dio (di Paolo Mori)
- † Il prologo del Vangelo secondo Andrea (di Andrea Marsiletti)
- † Sulla necessità dell’Antico Testamento (di Edoardo Poletì)
A Soragna
Ore 11.00 – Tesori di carta
Presentazione dell’antico fondo librario della Comunità Ebraica di Parma.
Segue visita alla sinagoga e al Museo Ebraico Fausto Levi.
Ore 16.30 – Voci ebraiche nell’opera di Verdi
Concerto del trio Schiavetta–Setti–Coruzzi, con arrangiamenti originali da Verdi e Rossini.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria per visite e concerto:prenotazioni@museoebraicosoragna.net
Vi aspettiamo con piacere per condividere insieme una giornata di cultura e musica. Prenotate al più presto il vostro posto.
Museo Ebraico Fausto Levi – Soragna