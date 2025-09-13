Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025 alle sinagoghe di Parma e Soragna

13 Settembre 2025
Manca poco alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, dedicata quest’anno al tema “Il popolo del libro”.

Un’occasione preziosa per esplorare il valore della parola scritta nella tradizione ebraica.

A Parma

Ore 10.30–11.30 – Apertura straordinaria della Sinagoga. Un momento raro per visitare uno dei luoghi simbolo della storia ebraica cittadina.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@museoebraicosoragna.net

A Soragna

Ore 11.00 – Tesori di carta
Presentazione dell’antico fondo librario della Comunità Ebraica di Parma.
Segue visita alla sinagoga e al Museo Ebraico Fausto Levi.

Ore 16.30 – Voci ebraiche nell’opera di Verdi
Concerto del trio Schiavetta–Setti–Coruzzi, con arrangiamenti originali da Verdi e Rossini.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria per visite e concerto:prenotazioni@museoebraicosoragna.net

Vi aspettiamo con piacere per condividere insieme una giornata di cultura e musica. Prenotate al più presto il vostro posto.

Museo Ebraico Fausto Levi – Soragna