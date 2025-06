Giornata finale del progetto CO.DI.RE. Sotto i Portici del Grano

Si è svolta nei giorni scorsi, sotto i Portici del Grano in piazza Garibaldi, la giornata conclusiva del progetto CO.DI.RE. (Consapevolezza, Dialogo, Responsabilizzazione).

L’evento ha rappresentato un momento di restituzione pubblica delle attività portate avanti durante l’intero percorso progettuale, volto a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale tra le nuove generazioni.

Alla mattinata hanno preso parte l’Assessora alla Cooperazione Internazionale Daria Jacopozzi, numerosi studenti e studentesse delle scuole coinvolte, insieme a docenti, educatori, rappresentanti delle istituzioni locali e cittadini. Sono inoltre intervenuti i partner del progetto: Provincia di Parma, Comune di Sorbolo-Mezzani, Caritas Children ETS, Ecole Società Cooperativa Sociale – ETS , Fondazione AVSI,Maendeleo Italia Onlus, Mani Parma, Parma Per gli Altri ODV, che hanno promosso e realizzato le attività in collaborazione con le scuole del territorio.

L’Assessora Daria Jacopozzi ha dichiarato: “Il progetto CO.DI.RE. nella sua giornata conclusiva ha portato in piazza i risultati dell’azione educativa sviluppata dalle associazioni di cooperazione internazionale con le scuole superiori di Parma; il progetto è nato in un momento storico molto diverso da quello attuale. La speranza nei confronti di uno sviluppo sostenibile e di una progressiva cittadinanza globale infatti sembra tradita dagli ultimi anni di guerra totale con conflitti in Ucraina, Sudan e Gaza e diversi Paesi del mondo. Gli studenti hanno proposto un video in bianco e nero che ha trasmesso un sentimento di angoscia ed il bisogno di tornare alle radici, tornare ad essere bambini, ad un’umanità autentica senza egoismi ed interessi di parte. Il video presentato è una testimonianza di un percorso educativo svolto che darà sicuramente i suoi frutti. L’obiettivo di CO.DI.RE. è di portare consapevolezza e responsabilità nelle persone, creare dialoghi che permettano di pensare insieme azioni nuove verso la propria comunità e il mondo. Penso che sia un progetto in linea con lo spirito di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 a cui stiamo tutti insieme lavorando”.

Sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), il progetto CO.DI.RE. ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e tutta la cittadinanza sui temi dell’equità sociale, della sostenibilità ambientale e dei diritti umani, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Nel corso dei mesi, sono stati organizzati laboratori didattici, incontri formativi, percorsi esperienziali e azioni di sensibilizzazione, con il coinvolgimento attivo di centinaia di studenti.

Durante l’evento finale, il pubblico ha potuto assistere alla proiezione del video “Frammenti dal Domani”, realizzato dal regista Gianpaolo Bigolo con Mariachiara Illica e Marco Gualazzini. Il video ha raccontato, attraverso le voci e gli sguardi degli studenti partecipanti, i temi e le esperienze vissute nel corso del progetto. A seguire, la compagnia teatrale L’Anello Debole ha portato in scena la performance “Figli di domani”, offrendo un’intensa riflessione artistica sul futuro, la responsabilità collettiva e la cittadinanza attiva.

La giornata si è conclusa in un clima di partecipazione e consapevolezza, lasciando spazio a riflessioni condivise e al desiderio di continuare a costruire, insieme, una società più giusta e inclusiva.

Il video “Frammenti dal Domani” sarà distribuito a docenti ed educatori come strumento formativo da utilizzare nei propri contesti educativi.