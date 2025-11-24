Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative dei Carabinieri a Parma

I Carabinieri di Parma, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, illumineranno per la giornata del 25 novembre il Palazzo Ducale con il colore arancione, simbolo di contrasto ad ogni forma di violenza.

Nelle giornate del 24 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e del 25 novembre, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in Piazza Ghiaia, i Carabinieri i carabinieri del Comando Provinciale di Parma, allestiranno un gazebo ove personale femminile dell’Arma incontrerà la cittadinanza per sensibilizzarla sul problema della “Violenza contro le Donne”.

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione del fenomeno, informare e favorirne l’emersione, offrendo alle vittime, attuali e potenziali, massimo supporto, nella consapevolezza che fondamentale è arrivare a rompere l’isolamento ed il silenzio, trovando il coraggio di parlare e di denunciare.

Tutti sono invitati all’iniziativa dove sarà possibile reperire materiale informativo, contatti utili ed acquisire informazioni su come affrontare questa grave problematica sociale e criminale.

Nel corso dell’anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, sono stati impegnati nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere, perseguendo con tutti i mezzi previsti dalla normativa di settore la violenza contro le donne e, in particolare, quella sviluppata nell’ambito delle relazioni familiari, caratterizzata da maggiore complessità a causa dall’interazione di più fattori: individuali, sociali, relazionali e culturali.