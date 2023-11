Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative Spi Cgil Parma

Anche quest’anno lo Spi Cgil di Parma onora la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di occasioni di informazione, riflessione e sensibilizzazione. In un momento quanto mai tragico per l’aggravarsi continuo di un fenomeno sotto gli occhi di tutti, i pensionati della Cgil rinnovano l’impegno e la determinazione a combattere questa piaga culturale che miete vittime come una guerra.

Giovedì 23 novembre alle 9 nel salone “Bruno Trentin” della Camera del Lavoro di Parma, si terrà l’incontro dal titolo “Non ti lascio sola. Leggere, intuire, capire i segni della violenza”. Intervengono gli specialisti dell’Azienda Usl di Parma, Barbara Bruni, direttrice UOS Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità e Alessio Testi, psicoterapeuta, responsabile dell’ambulatorio Liberiamoci dalla Violenza, per uomini maltrattanti. Introducono Valentina Anelli, segretaria generale Spi Cgil Parma e Rosanna Elmare, responsabile Coordinamento donne Spi Cgil Parma. A conclusione dell’incontro, l’attrice Franca Tragni proporrà delle letture dal tema “Malamore”.

Sabato 25 novembre l’appuntamento è a Fidenza alle 15.20 con la proiezione del film di Marco Mazzieri “La gioia all’improvviso”. Il Coordinamento delle donne del sindacato dei pensionati della Cgil e dell’Auser Fidenza, in collaborazione con il Comune di Fidenza invitano la cittadinanza al MyCinema di via Mazzini per la visione del film nato dall’idea di raccontare il lavoro incredibile che le operatrici del Centro Antiviolenza svolgono quotidianamente a sostegno di donne in difficoltà, alla ricerca di luoghi sicuri dove ritrovare la forza per andare avanti e ricostruire il proprio equilibrio.

Lunedì 27 novembre nella sala di via Treves 2, la lega Spi San Leonardo organizza “No alla violenza – Riflessioni su un fenomeno che non ha età”, dialogo con Marzia Dall’Aglio, responsabile Coordinamento donne Spi Cgil Emilia Romagna e Tilla Pugnetti. Partecipano le studentesse dell’Unione degli Universitari. Segue aperitivo.