Giornata Internazionale della Donna 2025: il programma delle iniziative in città

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025, il Comune di Parma promuove una serie di iniziative dedicate alla celebrazione del ruolo della donna nella società, promosse in collaborazione con diverse associazioni culturali e sociali. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.

La presentazione del calendario degli eventi è avvenuta questa mattina, in una conferenza stampa in Municipio, con Caterina Bonetti, Assessora a Diritti e pari opportunità, che ha dichiarato: “Anche quest’anno il calendario delle iniziative in occasione dell’8 marzo dimostra l’attenzione della città e del mondo di associazionismo e imprese nei confronti del tema di genere. Come Comune lavoriamo quotidianamente al loro fianco per un miglioramento in termini di parità e rispetto, per l’empowerment femminile, in particolare per le nuove generazioni. Quest’anno abbiamo scelto di offrire alla città, come evento direttamente promosso, la presentazione del libro di Serena Dandini, che rappresenta un esempio di impegno nella diffusione del pensiero femminista attraverso linguaggi e media vicini a tutti. Il cambiamento passa dal quotidiano e il lavoro culturale ha, in questo senso, una grande responsabilità e un grande potenziale. Il secondo appuntamento gestito dal settore è dedicato invece alle scuole e alla sensibilizzazione, attraverso la musica, all’uso di un linguaggio non discriminante. Senza “lezioni o morali”, ma con un confronto attivo e aperto con loro. Il resto del calendario parla da sé e restituisce tutta la ricchezza del lavoro cittadino per un futuro e un presente più equi e paritari.”

Programma

Dal 1 al 31 marzo

Esposizione “Donne e motori … non solo un affare maschile!”

In collaborazione con le associazioni Consiglio Nazionale donne Italiane, Panathlon, Associazione Mazziniana Italiana, Soroptimist Club di Parma e Zonta Parma.

Ideata da Adriana Balzarin, Vice Presidente Nazionale di Panathlon Distretto Italia.

Biblioteca Civica, Vicolo Santa Maria n. 5.

Sabato 1 marzo

Ore 17:00 – Conferenza “Donne per l’arte: Muse e Artiste”

Promossa dalla Comunità Solidale Parma (CSP) e Fidapa Bpw.

Ambulatorio San Moderanno, Via Trieste n. 108/A.

Ore 18:30 – Presentazione del libro “C’era la luna”

Serena Dandini presenta il suo ultimo romanzo.

Teatro Due.

Lunedì 3 marzo

Ore 18.00 – Proiezione del film “Isa Guastalla. Una vita”

Regia di Francesco Gallina e Alessandro Guatti, da un’idea di Francesco Gallina.

Cinema D’Azeglio

Martedì 4 marzo

Ore 16:00 – Conferenza “Amiche per sempre, l’evoluzione dell’amicizia femminile attraverso le età”

Promosso da Federmanager Minerva e Fidapa Parma.

Palazzo della Provincia di Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15.

Mercoledì 5 marzo

Ore 18:00 – Incontro online “Certificare la parità di genere”

Promosso da Provincia di Parma, Fidapa BPW, Federmanager Minerva, Consigliera di Parità della Provincia, Cpo Odcec.

Evento online per i Comuni aderenti al Filo di Arianna.

Dall’8 al 19 marzo

Mostra fotografica “She – Il mito della bellezza: libere oltre gli stereotipi”

Promosso dal Centro Antiviolenza di Parma e il Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua (Milano).

A Lostello, Parco della Cittadella.

Inaugurazione della mostra: 8 marzo, ore 17:30

Sabato 8 marzo

Ore 11:00 – Evento dedicato a Beatrice Cenci

Presentazione del libro “Io, Beatrice Cenci” con l’autrice Nicoletta Manetti.

Promosso dall’Istituto d’Arte Toschi.

Palazzo del Governatore.

Videoconferenza “1500-1600: Donne di Parma tra rappresentazioni sceniche e clausura”

Promosso da Festa Internazionale della Storia Parma.

A cura di Patrizia Raggio e Adriani Monica.

Online sul Canale YouTube della Festa Internazionale della Storia Parma.

Lunedì 10 marzo

Ore 18:00 – “Una donna per il teatro”

Conversazione con Cristina Ferrari, Direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza, moderato dalle giornaliste Annamaria Ferrari e Mara Pedrabissi.

Promosso da Zonta International Club di Parma.

Novotel Parma Centro, Via Trento n. 9.

Martedì 11 marzo

Ore 10:00 – “Libera-Rima, Libera-Mente”

Laboratorio musicale condotto dal freestyler Fabio Dank rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Auditorium Toscanini.

Mercoledì 12 marzo

Ore 16:00 – Conferenza “Medicina ed equità”

A cura di Livia Ruffini, Primaria di Medicina Generale Ospedale di Parma

Promosso da Moica Parma.

Sede MOICA, Via Bandini n. 6.

Lo spazio delle donne. L’importanza della medicina di genere nella gestione di cura e terapia per il mondo femminile.

Giovedì 13 marzo

Ore 17:00 – “Donne che raccontano storie”

Reading di racconti autobiografici e memorie dall’antologia omonima e mostra di autoritratti di artiste.

A cura di Daniela Rossi.

Oratorio Novo della Biblioteca Civica.

Mercoledì 19 marzo

Ore 10:30 – “Un’altra storia? Senza violenza di genere si può!”

Evento conclusivo di un progetto contro la violenza di genere che ha coinvolto le scuole secondarie di secondo grado.

Promosso da W4W APS.

Cinema Astra.

Sabato 22 marzo

Ore 16:30 – Premio “Una mimosa per l’ambiente” – 33esima edizione

Consegna del premio a Federica Gasbarro, scienziata, Green Influencer e attivista contro i cambiamenti climatici.

Promosso da ADA – Associazione Donne Ambientaliste.

Auditorium di APE Parma Museo, Via Farini n. 32/A.

“Al femminile. Voci di donne tra musica, libertà e sapere”.

Rassegna a cura della Presidenza di Proges.