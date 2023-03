Giornata internazionale della donna: all’Ospedale di Parma IX edizione del convegno sulla medicina delle differenze

Le due Aziende sanitarie di Parma presentano il convegno dedicato alla medicina delle differenze in programma mercoledì 8 marzo. L’appuntamento è organizzato in occasione della Giornata internazionale della donna, celebrata ogni anno per porre l’attenzione alla lotta alle discriminazioni e alle azioni a tutela della parità di genere nel mondo del lavoro.

L’incontro che si terrà nella Sala congressi dell’Ospedale Maggiore di Parma, a partire dalle ore 14, è organizzato dai Comitati unici di garanzia (CUG) presieduti da Emilia Solinas per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e Sandra Vattini per l’Azienda Usl con la partecipazione delle istituzioni del territorio.

“A cento anni dall’istituzione della Giornata internazionale della donna – spiegano Solinas e Vattini – i Comitati per le pari opportunità delle aziende sanitarie di Parma insieme alle istituzioni rinnovano l’impegno a sostegno di percorsi lavorativi e sociali che tengano conto dei bisogni delle cittadine, dei bambini e delle loro famiglie”.

Il convegno, giunto alla sua nona edizione, tratterà della parità di genere tra donne e uomini nei diritti, le responsabilità, le opportunità e i risultati economici e sociali. In specifiche sessioni sono affrontati i temi “Parità di genere nella società” e “Il ruolo delle istituzioni e gli strumenti a tutela della parità di genere nel mondo del lavoro”. L’incontro è occasione per presentare anche l’indagine svolta nell’Ospedale di Parma sulla qualità della vita nelle professioni sanitarie, un’analisi dei rapporti fra i generi e le generazioni, la conciliazione lavoro-famiglia e la progressione di carriera. Il pomeriggio si conclude con una tavola rotonda dal titolo “Lotta alla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro”.

Saranno presenti: Nunziata D’Abbiero, direttrice sanitaria del Maggiore e Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario dell’Azienda Usl, Paolo Martelli, pro rettore vicario dell’Università di Parma, Caterina Bonetti e Ettore Brianti, rispettivamente assessora ai Servizi educativi e Transizione digitale e assessore alle Politiche sociali e per la Salute del Comune di Parma, Antonella Vezzani e Andrea Massari rispettivamente consigliera di Parità e presidente della Provincia di Parma.