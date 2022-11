Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: iniziative a Parma e Collecchio

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ricordiamo domani – mercoledì 23 – alle 18.00 presso la libreria Feltrinelli in via Farini 17 a Parma si terrà la presentazione del libro “Il vento fra I capelli: la mia lotta per la libertà nel moderno Iran” di Masid Alinejad a cura della giornalista Chiara Cacciani in collaborazione con la comunità iraniana di Parma e Anof Cisl Parma.

Giovedì 24 il teatro Crystal di Collecchio ospiterà invece una performance di grande impatto con Nela Lucić in scena con “Perchè io ho vinto”, tratto da “Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio” di Luca Leone: la vera storia di Bakira Hašečić, vittima di violenza durante il genocidio che si è consumato in Bosnia Erzegovina durante la guerra degli anni ’90. Lo spettacolo è organizzato da ISCOS e Cisl Parma e Piacenza insieme al comune di Collecchio ed in collaborazione con Azione Cattolica Parma. Inizio alle 21.00 con ingresso libero fino ad esaurimento posti.