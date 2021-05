Giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera in Municipio

In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra l’8 maggio, il comitato di Parma, guidato dal Presidente, Giuseppe Zammarchi, ha fatto tappa in municipio consegnando la bandiera della CRI al sindaco, Federico Pizzarotti. Un segno di condivisione con la comunità in un momento particolare come quello legato al lungo anno segnato dalla pandemia, che ha visto i volontari del sodalizio impegnati sul campo. Per il primo cittadino, Federico Pizzarotti, è stata l’occasione per ringraziare i volontari e l’operato della CRI a Parma, per le attività che sono state portate avanti con impegno e dedizione su vari fronti.