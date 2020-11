Giornata Nazionale degli Alberi: alcuni interventi di piantumazione programmati dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma

Sabato 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma ha in programma alcuni interventi di piantagione, in tre diversi luoghi.

Alle 9:00 a Parma, presso l’ITIS “Leonardo da Vinci” di via Toscana: negli spazi verdi della Scuola, che partecipa al progetto WeTree con 44 classi, saranno messe a dimora una novantina di piante, tra cui un Ginkgo Biloba Hibakujumoku. Questo termine giapponese viene utilizzato per indicare un albero che è stato esposto al bombardamento atomico di Hiroshima o Nagasaki nel 1945 ed è sopravvissuto oppure ha rigermogliato dalle sue radici. Quattro delle 90 piante sono donate dalla famiglia della prof.ssa Isabella Cantarelli, scomparsa lo scorso anno



Alle 10:30, a San Secondo Parmense, in via Unità d’Italia: verrà presentato il progetto del “Bosco Urbano” che prevede la piantagione, entro primavera 2021, di 400 alberi, su un terreno di 9.000 metri quadrati, messo a disposizione dal Comune di San Secondo Parmense. La progettazione dell’impianto è stata curata dagli studenti dell’ITIS “Galileo Galilei” di San Secondo Parmense, che si occuperanno anche della messa a dimora delle piante. Attuamente gli alberi presenti sono 50.

Alle 11:00, sempre a Parma, presso il Campus Scienze e Tecnologie: KilometroVerdeParma curerà la piantagione di 150 piante nell’area di Giocampus (l’intervento è previsto il 27 novembre). Altre decine di alberi saranno messe a dimora dall’Università di Parma, nell’ambito di un progetto di riqualificazione delle alberature e delle aree verdi dell’Ateneo.