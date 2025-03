Giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta. Cerimonia nella sala del Consiglio comunale

Il Comune di Parma, in collaborazione con la Rete Scuole per la Pace, ha aderito anche quest’anno alla Giornata Nazionale della Cura delle Persone e del Pianeta, indetta dagli Enti Locali per la Pace.

Per rimarcare la ricorrenza si è svolta questa mattina la cerimonia nella sala del Consiglio Comunale alla presenza dell’Assessora alla Pace del Comune di Parma, Daria Jacopozzi.

Al momento hanno preso parte dirigenti scolastici, insegnati, studentesse e studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado di Parma tra cui il liceo Bertolucci, Bodoni, Toschi, Romagnosi, Ulivi e Sanvitale che fanno parte della Rete Scuole per la Pace.

La cerimonia si è aperta con il saluto dell’Assessora Daria Jacopozzi. Sono seguiti i canti del Coro del Bodoni, la presentazione dell’evento e della Settimana della Cura da parte degli studenti del Romagnosi, gli interventi dei rappresentanti delle scuole coinvolte. Ha chiuso il Coro del Bodoni.

“Il Comune di Parma ha aderito alla Giornata Nazionale della Cura – ha rimarcato l’Assessora Jacopozzi – perché se vogliamo affrontare la crisi ambientale, economica, sociale, militare e democratica è necessario sviluppare la capacità di prendersi cura degli altri come di noi stessi, del “noi” e non solo “dell’io”, del pianeta come della nostra vita”.

La Settimana della Cura è in programma dal 1° al 7 marzo. Docenti e studenti vivranno concrete esperienze di cura e raccoglieranno testimonianze in diversi luoghi di cura della città, tra cui: Casa della pace, Emporio Solidale, Pozzo di Sicar, Wonderful World, Mensa della Caritas, Giocoamico, Digitarlo, Pozzo di Sicar, Il giardino di Virgy (liceo Ulivi), Polo Universitario Penitenziario, Assistenza Pubblica, Il giardino dei Giusti (Istituto Giordani), Cav, Ambulanza Veterinaria, Casa accoglienza Santa Chiara.

Per l’occasione sono stati consegnati alle classi delle scuole presenti i Quaderni degli esercizi di cura, dal titolo “E io avrò cura di te” realizzati dal comitato pedagogico dalla Rete degli Enti locali della Pace per tutte le scuole italiane in appoggio alle attività educative che le scuole sviluppano. I Quaderni rappresentano un utile vademecum per i giovani in merito alla cura personale, globale e sociale.

Forniscono suggerimenti e consigli su questo importante argomento. In ogni quaderno è stata inserita una prefazione scritta dal Sindaco Michele Guerra, a testimonianza dell’impegno della Amministrazione su questi temi fondamentali.