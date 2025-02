Il Comune di Parma ha aderito alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che si è celebrata oggi, sabato 1 febbraio. Si tratta di un’iniziativa importante per mantenere viva la memoria delle vittime dei conflitti passati e richiamare l’attenzione sul dramma che i civili continuano a vivere nei conflitti armati attuali.

Quest’anno, la Giornata ha assunto un significato ancora più attuale, in considerazione dell’aumento delle vittime civili nei conflitti globali. Il Comune di Parma ha risposto all’appello dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), aderendo alla campagna “Stop alle bombe sui civili”.

Per rimarcare il valore della Giornata, si è svolto, questa mattina, in pizza Garibaldi, sotto i Portici del Grano (a causa del maltempo), l’incontro che ha visto la partecipazione delle “donne in nero”, che hanno esposto striscioni e cartelli contro la guerra. La poetessa Sara Ferraglia ha letto una poesia sul tema della pace e delle vittime civili.

Per il Comune di Parma è intervenuta l’Assessora alla Pace, Daria Jacopozzi, che ha espresso il sostegno alla campagna per la Pace, in un periodo storico difficile, ed ha lanciato un appello affinché la guerra, che si configura sempre come una follia inumana, finisca, fermando la violenza contro i civili e rispettando il diritto internazionale, troppo spesso violato quotidianamente.

L’iniziativa si è conclusa con i canti intonati dal membri de gruppo canoro “OltreCoro”.

In serata il Palazzo del Municipio sarà illuminato di blu, un gesto simbolico che vuole essere un appello alla comunità internazionale per garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale e la protezione dei civili.