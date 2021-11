Giornata contro la violenza sulle donne: al Teatro Regio incontro-spettacolo “I Sonnambuli – Non fosse per le donne”

Un incontro spettacolare e sorprendente, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, di cui il Teatro Regio si fa testimone illuminando la sua facciata di rosso ed esponendo scarpe rosse sui gradini d’ingresso: I Sonnambuli – Non fosse per le donne, con i narratori Michele Arezzo, Fabio Manenti e Peppe Arezzo al pianoforte, giovedì 25 novembre 2021, ore 21.00, ingresso libero con prenotazione su teatroregioparma.it, ed avrà al centro proprio la donna.

I Sonnambuli è un club letterario notturno andante, una “setta” per poeti. I loro incontri sono notti randagie: voci e pianoforte raccontano letteratura, poesia, musica, storia, dai miti ai temi di più stretta attualità, ogni volta in un luogo diverso. Gli incontri con I Sonnambuli sono incursioni notturne, perché “da sempre le storie e la musica abitano le notti e le riscaldano: sono la più antica via di fuga, la più dirompente ispirazione”. Teatro di narrazione e un’esperienza in cui il pubblico si vedrà direttamente coinvolto: al loro ingresso in Teatro, piccole torce guideranno gli spettatori verso il luogo dell’evento, come fossero, appunto, sonnambuli. Chi viene a far parte de i Sonnambuli non è solo spettatore: con i due protagonisti avanza nel buio, siede per terra (il pubblico è invitato a portare con sé un cuscino su cui accomodarsi) e indaga storia dopo storia, cullato dalla musica, le contrastanti sfaccettature del tema al centro dell’incontro.

Ed è proprio legato all’attualità più stringente e drammatica il tema dell’incontro-spettacolo I Sonnambuli – Non fosse per le donne, che prende spunto dalla vicenda di una delle eroine tragiche dell’opera Carmen, che inaugurerà la Stagione lirica del Teatro Regio di Parma il 12 gennaio 2022, vittima di una gelosia ossessiva e malata. I Sonnambuli – Non fosse per le donne parla di violenza, quella che, in ogni sua forma, la donna continua a subire, in una società ancora legata ad arcaici stereotipi: dalla violenza fisica a quella psicologica, dal contesto familiare fino alle discriminazioni sul lavoro, tra mito e realtà, tra letteratura e cronaca. Storie di dolore, ma anche di riscatto e felicità: “perché è impossibile parlare al femminile senza pronunciarne la grandezza: le donne sono terribili e straordinarie, nette e inarrivabili come l’orizzonte; sono quella metà di umanità che ha nel cuore l’avvenire”.

Il Teatro Regio rinnova il suo impegno alla diffusione dei valori di libertà, dignità e rispetto unendosi alle celebrazioni in occasione della giornata del 25 novembre. Nell’ambito del progetto RegioInsieme, la stagione 2021-2022 sarà scandita da iniziative e laboratori dedicati alla figura di Carmen, donna libera, fiera della propria libertà. Domenica 9 gennaio 2022, ore 20.00 è riservata agli Under30 la prova antegenerale di Carmen, alla quale il pubblico è invitato a partecipare indossando un capo di colore rosso, in segno di solidarietà e di condanna di ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Incontri e iniziative di approfondimento sul tema della libertà, online e in presenza, realizzati per le scuole, l’Università e gli spettatori sensibili da novembre 2021 a gennaio 2022, con una coreografia in video a cura delle scuole di danza di Parma e un approfondimento su Carmen realizzato in collaborazione con Carla Moreni e gli allievi dell’Accademia Verdiana per gli ospiti delle RSA e i detenuti dell’Istituto Penitenziario di Parma.

ACCESSO IN TEATRO

L’accesso in teatro è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di Green pass, fatti salvi i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica che il personale di sala ha l’obbligo di verificare. Il pubblico è invitato a igienizzare le mani ai distributori presenti in teatro e a indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento.

In ottemperanza alle vigenti normative sulla sicurezza, ciascun biglietto emesso è nominativo (non è consentita l’intestazione di più biglietti alla stessa persona) e può essere ceduto solo comunicando alla Biglietteria la variazione. Al momento dell’acquisto lo spettatore dovrà fornire un proprio recapito (telefono o e-mail). Tali dati saranno conservati sino ai 14 giorni successivi lo spettacolo. All’ingresso in teatro, il personale di sala ha l’obbligo di verificare, unitamente alla temperatura corporea, la corrispondenza dello spettatore con l’intestazione del biglietto.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su teatroregioparma.it

