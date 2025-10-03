Giornate FAI d’autunno – XIV edizione

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI di Autunno, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno di migliaia di volontari: 700 luoghi in 350 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari e alle volontarie di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Gli appuntamenti in programma a Parma sono stati illustrati in una conferenza stampa, questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Municipio, dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto, dal Presidente del Tribunale Paolo Corder e dal il neo Presidente FAI delegazione di Parma Simone Vernizzi.

“Parma offrirà ambienti belli ed inconsueti aderendo anche a queste giornate FAI che hanno scelto I luoghi del potere come tema dell’edizione autunnale” ha commentato il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto “Il Palazzo comunale mostrerà decorazioni e quadri di pregio che sono presenti oltre che nella Sala e nell’atrio del Consiglio comunale anche nell’anticamera degli uffici del Vice Sindaco. Luoghi legati alla vita civile della città che potranno essere scoperti ed interessare la cittadinanza che invitiamo a partecipare.

“Durante le giornate FAI il Tribunale diventa davvero il cuore della comunità, e credo che questa sia una grande occasione per conoscere da vicino i luoghi in cui si esercita la giustizia” ha commentato il Presidente del Tribunale Paolo Corder. “La conoscenza, a mio avviso, significa libertà di giudizio: libertà da condizionamenti esterni e da pregiudizi. Per questo ritengo che l’apertura del Tribunale rappresenti un’opportunità importante, sia per l’istituzione stessa sia per i cittadini, che potranno avere un’idea più consapevole e diretta dei luoghi della giustizia”.

Simone Vernizzi, Capo Delegazione FAI di Parma: “La Delegazione del FAI di Parma e i suoi numerosi volontari aprono al pubblico due luoghi simbolo dell’amministrazione virtuosa della nostra città: il palazzo del Comune e il palazzo del Tribunale. Entrambi custodiscono tesori artistici e architettonici: la Sala del Consiglio comunale è stata inserita tra le cento sale consiliari più belle d’Italia, mentre il palazzo del Tribunale stupirà il visitatore per il vasto ambiente interno a tutta altezza, degno di una basilica paleocristiana. A tali beni cittadini si affiancherà, inoltre, in provincia, Villa Pallavicino a Busseto, già sede del Museo Nazionale Giuseppe Verdi, chiusa al pubblico dal 2020”.

Un’edizione speciale, in occasione dei cinquant’anni dalla nascita del FAI – fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli – che anche attraverso le Giornate FAI di Autunno ribadisce la missione culturale che la Fondazione svolge a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese, e che si realizza nella cura e nella scoperta di tanti luoghi speciali con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

Programma APERTURE

Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre 2025

PALAZZO DEL COMUNE, Strada della Repubblica 1, Parma

ORARI VISITE: 9.00 -13:00 e 14:30 -18:00 (ultima visita 17.30)

Durata visite 30 minuti

PALAZZO DEL TRIBUNALE, Piazzale Corte d’Appello 1, Parma

ORARI VISITE: 9.00 -13:00 e 14:30 -18:00 (ultima visita 17.30)

Durata visite 30 minuti – All’ingresso del Palazzo del Tribunale sarà richiesto a tutti un documento d’identità.

VILLA PALLAVICINO, Viale Ziliani 1, BUSSETO

ORARI VISITE: 9.00 -13:00 e 14:30 -18:00 (ultima visita 17.35)

Durata visite 25 minuti