Giornate per l’Europa alla Puccini: il saluto dall’Assessora alla Scuola Caterina Bonetti

Ha preso avvio questa mattina nell’oratorio del Corpus Domini la due giorni organizzata dall’ l’Istituto Comprensivo “Puccini” in occasione della Giornata dell’Europa che si festeggia ogni anno il 9 maggio. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di studenti, famiglie ed esperti con diversi eventi in programma all’Oratorio del Corpus Domini in via Bandini.

L’Assessora alla Scuola Caterina Bonetti ha portato i saluti dell’Amministrazione in apertura dell’evento. Sono intervenuti la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Puccini Lorena Mussini, il Prefetto Antonio Lucio Garufi, il Presidente Lion Club Colorno La Reggia Stefano Cantoni. Con loro era presente e la scrittrice Rita Coruzzi che ha parlato del suo ultimo romanzo “L’impavida”, su cui hanno lavorato gli studenti della scuola.

Le giornate sono organizzate in sessioni con specifici ambiti che includono: diritti, spazio della cittadinanza, impegno per la pace e l’Europa come fonte di artistica ispirazione.

Si svolgono in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma Ambito IX; Comune di Parma – Assessorato alla Scuola; Lion Club Colorno La Reggia; ASAPA; Conservatorio A. Boito; Università di Parma; Istituto Alcide Cervi-Gattatico-RE; Scuola di danza ARP dance Parma; Federazione Italiana Mercanti d’Arte.

Gli alunni dell’Istituto interverranno con performance, letture, animazioni e tanto altro.