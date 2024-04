Giovane parmigiana truffata da un annuncio online fasullo per un Iphone 14 usato: denunciato un 28enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una articolata attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un italiano di 28 anni della provincia di Enna per il reato di truffa.

La vittima, una giovane parmigiana, attirata da una inserzione su una piattaforma social network, specializzata nella compravendita di oggetti usati tra privati, che pubblicizzava la vendita di uno smartphone Apple Iphone 14 di ultima generazione ad un prezzo vantaggioso, iniziava la trattativa con il venditore, ma purtroppo per lei l’annuncio era solo l’ennesimo “annuncio truffa”.

Il malfattore, già avvezzo a questo tipo di raggiro e quindi con precedenti penali specifici, per carpire la buona fede dell’acquirente, millantava professionalità e correttezza.

Contestualmente, invitava la vittima ad effettuare il pagamento su di una carta di credito ricaricabile Postepay, per un importo di 350 euro, prima con € 50 per bloccare l’articolo, poi il saldo per farselo spedire direttamente a casa. Quando la giovane capiva il raggiro di cui era stata suo malgrado vittima, si rivolgeva ai Carabinieri di strada Garibaldi che, dopo aver ricevuto formale querela, si mettevano al lavoro per risalire al truffatore. Inoltre il venditore, grazie alla documentazione ricevuta dall’acquirente, tentava più volte l’accesso abusivo all’ “home banking” della giovane, senza però riuscirci.

Le indagini esperite dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro, mediante l’analisi della documentazione bancaria, incrociata con i dati emersi dall’acquisizione dei tabulati telefonici hanno permesso di individuare il responsabile.

Riscontrati tutti gli elementi probatori acquisiti, per un uomo di 28 anni di origini siciliane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Parma poiché ritenuto responsabile del reato di truffa.

