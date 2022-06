Giovani, Vignali: “Un’agenzia per il lavoro e l’alta formazione”

“A Parma c’è bisogno di un’Agenzia per il lavoro che incroci con successo le domande e le offerte di impiego. Oggi manca perché né l’informagiovani e nemmeno i centri degli altri enti svolgono con successo questa funzione e a farne le spese sono soprattutto i più giovani che sono stati poco considerati dall’attuale amministrazione, lasciati senza opportunità e visione del futuro.

I giovani d Parma devono trovare qui le opportunità di lavoro e crescita professionale, senza essere costretti ad emigrare per trovare qualcuno che valorizzi il loro talenti, per questo costituiremo un’Agenzia per il Lavoro e l’Alta formazione. Sarà lo snodo strategico per incrociare domanda e offerta d’impiego, ma anche cardine dell’innovazione. Una doppia valenza destinata a far crescere Parma. La priorità è quella di potenziare la partecipazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi alla vita economica, culturale e sociale della città. Questo può avvenire solo grazie a uno strumento snello, iper connesso e costruito sul modello delle agenzie di formazione e lavoro pensate nelle capitali del Nord Europa. Oggi la domanda di lavoro giovanile non incontra l’offerta. L’amministrazione uscente ha mortificato le risorse giovani riuscendo a disperdere un patrimonio umano enorme. È arrivato il momento di porre rimedio. L’Agenzia per il Lavoro e l’Alta formazione non dovrà essere solo un punto d’incontro tra imprese e ragazzi, bensì un incubatore d’idee: sarà collegata all’ex scalo merci dove sorgerà un progetto ad hoc dedicato alle startup che potranno ottenere prestiti sulla fiducia e garanzie pubbliche per far decollare le loro idee.

Vogliamo, inoltre, realizzare una scuola di alta formazione sul tema dell’agroalimentare. Una realtà che andrà a lavorare in sinergia con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare che ha sede nella nostra città. Anche la scuola di alta formazione sarà collegata alla nuova agenzia”.

Così il candidato sindaco civico Pietro Vignali.