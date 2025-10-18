Giovannacci: “Piano sosta condiviso con commercianti e residenti”

‘Mi fa davvero sorridere che il consigliere Vignali attacchi una cosa che lui stesso ha fatto da assessore alla mobilità’.

Lo dice Saba Giovanacci di Prospettiva ‘La polemica è sterile e inutile: i residenti vogliono le righe bianche e blu per non rendere i loro cancelli parcheggi scambiatori, i commercianti desiderano una rotazione per far in modo che i posti davanti ai negozi non diventino parcheggi privati, la pausa pranzo è gratis per un’ora, i commercianti spendono 10 euro all’anno per due auto, sono previsti permessi per i dipendenti e in generale il costo della sosta è tra i più bassi in Italia e in media i soldi spesi da un cittadino di Parma per le righe blu all’anno è meno di quello che spende in un mese per il caffè’.

La Consigliera Saba conclude poi con un osservazione. ‘L’amministrazione e Infomobility hanno fatto intensa comunicazione non solo sui rispettivi siti ma incontrando personalmente tutte le associazioni di categoria e girando tutti i negozi delle vie interessate. Vignali fa demagogia su una cosa che lui stesso aveva fatto da assessore e da Sindaco, tra l’altro una di quelle venute bene non come altre che hanno portato la città sull’’orlo del fallimento‘.