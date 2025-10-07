Giovannacci su project mense scolastiche: ‘Possiamo essere un modello’

‘La ristorazione scolastica è uno dei pilastri strategici dell’offerta educativa pubblica a Parma. 13.000 bambini e 1,7 milioni di pasti l’anno sono numeri importanti che meritano un servizio con alti standard qualitativi’.

La presidente della Commissione scuola e consigliera di Prospettiva Saba Giovannacci dichiara apertamente il suo appoggio al project financing presentato dall’Amministrazione comunale.

‘

Si mantiene una qualità d’eccellenza con costi sostenibili per le famiglie oltre a tariffe più eque e progressive; prevede inoltre investimenti privati per oltre sette milioni di euro, liberando al contempo risorse interne del Comune che possono essere reinvestite sulla gestione qualitativa e il controllo del servizio’.

Giovannacci conclude promuovendo il modello innovativo pubblico-privato che trasferisce i rischi d’impresa al concessionario, mantenendo il pubblico al centro del processo decisionale: ‘Siamo il primo Comune ad adottarlo, possiamo fare scuola’.

Quindi una battuta sull’uscita di Ines Seletti dalla maggioranza: ‘Non accettiamo lezioni da chi rifiutava la collaborazione delle scuole paritarie sulle liste d’attesa per meri fini ideologici’.