Giovanni Bonilini nominato Professore Emerito dell’Università di Parma

Giovanni Bonilini, già docente ordinario di Diritto Civile al Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma, è stato insignito del titolo di Professore Emerito, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.

Il titolo di Professore Emerito è conferito a professori ordinari, in pensione o per i quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano ricoperto ruoli di rilevante responsabilità istituzionale a livello di Ateneo o per l’eccezionale produzione scientifica.

Il conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Bonilini, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali fatta propria dal Senato Accademico, riconosce l’eccellenza dell’attività scientifica svolta dal docente e onora tutto l’Ateneo.