Giovanni Capece: “Mi candido con la Lega perchè sto con chi difende Parma, non gli interessi di partito”

“Nel centrosinistra prevalgono sempre le ragioni di partito per cui Parma non viene nemmeno seconda ma almeno quarta perché prima ci sono Bologna, Reggio e Modena”.

Così Giovanni Capece, imprenditore con un passato da Consigliere provinciale e comunale a Fornovo e a Varsi nonché con importanti ruoli in partecipate pubbliche e in diverse realtà di volontariato anche di livello nazionale, ha spiegato il perché già da tempo ha abbandonato il campo del centrosinistra ed ora si candida con la Lega per il Consiglio comunale di Parma.

“Ho accettato la candidatura nella lista della Lega perché Parma ha bisogno di schiodarsi dall’immobilismo degli ultimi dieci anni. Per questo deve svincolarsi dalla logica degli interessi regionali del PD che prevalentemente privilegiano altre realtà – ha proseguito il candidato – La Lega è la formazione giusta per riportare al centro dell’interesse della prossima amministrazione comunale le esigenze di Parma e del suo territorio perché ha nel suo DNA una maggiore vicinanza ai bisogni delle comunità locali e anche in questi ultimi tempi ha dimostrato grande senso di responsabilità rinunciando ai propri vantaggi elettorali per lavorare nell’interesse generale del Paese.

In Consiglio comunale voglio portare, non solo la mia esperienza politica e amministrativa ma anche le conoscenze che ho maturato sia da imprenditore che nel volontariato. Il mondo delle imprese chiede più concretezza da parte del pubblico e quindi più efficienza e meno burocrazia. L’associazionismo specie quello socio-sanitario e assistenziale chiede maggiore considerazione anche per l’apporto fondamentale dato durante le fasi più critiche della pandemia e quindi una sua maggiore valorizzazione – ha concluso – Proprio durante la pandemia Parma ha dimostrato di avere un’anima mai doma da cui scaturisce tantissima energia positiva che ora va impiegata nel farle rialzare la testa perché il suo destino non continui ad essere schiacciato da Bologna”.

