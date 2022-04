Giovanni Cunetto: “Il mio esposto sul mancato utilizzo del Ponte Nord è servito a svegliare la giunta Pizzarotti”

” E’ notizia di oggi – ha dichiarato Giovanni Cunetto, presidente Associazione Parma Nuovo Futuro – della firma per utilizzo del Ponte Nord a distanza di 10 anni dalla sua realizzazione e della incuria e degrado in cui il sindaco Pizzarotti ha lasciato un opera pagata con soldi pubblici. Evidentemente l’esposto che porta anche la mia firma inviato agli Organi competenti per far luce sul grave “non utilizzo” del volume sul Ponte a Nord, e’ servito per far uscire dal sonno la Giunta Pizzarotti. Ma i cittadini, soprattutto di San Leonardo, non hanno gli occhi e le orecchie chiuse e – ha concluso Cunetto – sapranno giudicare la cattiva amministrazione uscente il prossimo 12 giugno”.