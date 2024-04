Giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, il programma della giornata – LE FOTO/VIDEO

Come ogni anno Parma propone un ricco calendario di appuntamenti gratuiti per la giornata di oggi, 25 aprile.

Quest’anno ricorre il 79° anniversario della Liberazione e Comune di Parma insieme alla Provincia di Parma e al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile con la partecipazione di varie realtà istituzionali e culturali cittadine offrono un’occasione di festa, condivisione e incontro e la preziosa opportunità di riflettere sui temi e i valori dell’antifascismo da ricordare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

Da piazzale Santa Croce alle 9,30, dopo la consegna delle bandiere, partirà il Corteo che percorrerà le vie del centro insieme al Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, fino in Piazza Garibaldi dove, dopo i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, del Delega­to della Provincia di Parma Giampaolo Cantoni, del Presidente della Consulta Provinciale Studenti Denis Margarint e di un rappresen­tante delle Associazioni Partigiane, interverrà come relatore ufficiale della cerimonia Gianni Cuperlo.

Gianni Cuperlo triestino, classe 1961 si è laureato al Dams di Bologna con una tesi sulle comunicazioni di massa, è stato segretario della Fgci dal 1988 al 1992, da lì in avanti ha lavorato presso la direzione del Pds, poi dei Democratici di Sinistra e poi come deputato del Partito Democratico. Negli ultimi anni è docente a contratto presso l’Università di Teramo in ambito di Comunicazione politica. Il suo ultimo saggio uscito per Il Saggiatore si intitola “Rinascimento europeo. Il libro dell’Europa che siamo stati, che siamo e che dobbiamo diventare” dove immagina un futuro di accoglienza e sostenibilità, di uguaglianza e progresso.

Parma 25 aprile, Festa della Liberazione

(Foto di Fernanda Bellido)

Ecco il dettaglio degli appuntamenti in attesa del concerto di Dargen D’amico che si terrà in piazza Garibaldi a partire dalle 21.30.

Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, ore 8

IL FUTURO PORTA LA STORIA

Le storiche bandiere delle brigate partigiane, che attraversarono la città nel giorno della Liberazione, sfilano in corteo portate dai ragazzi delle scuole superiori di Parma.

In via Farini (alle 8.30) e piazzale Corridoni (alle 9.10) interventi musicali degli studenti del Liceo Musicale “Bertolucci”

Chiesa di Santa Croce, alle 9.30 Celebrazione della Santa Messa

Piazzale Santa Croce, alle 10.15 Partenza del corteo con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi. Deposizione corone al Monumento al Partigiano e al Monumento ai Caduti

Piazza Garibaldi, alle 11 Arrivo del corteo. Saluti del Sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, del Delegato della Provincia di Parma Gianpaolo Cantoni, del Presidente della Consulta Provinciale degli studenti Denis Margarint e di un rappresentante delle Associazioni Partigiane.

Intervento di Gianni Cuperlo

Alle 12 Rintocchi solenni della campana della Torre Civica

La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi

Circolo Aquila Longhi, alle 12.30

PRANZO DELLA LIBERAZIONE

A cura di Anpi “Laura e Lina Polizzi” sezione di Parma. Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria alla mail anpicittapr@gmail.com

Piazza Garibaldi, alle 14.30

RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE

Un itinerario nei luoghi ed eventi della Resistenza a Parma a cura di ISREC Parma in collaborazione con FIAB-PARMA Bicinsieme Per informazioni: direzione@istitutostoricoparma.it

Iscrizione alla partenza, quota di partecipazione € 2 soci FIAB (assicurazione infortuni), € 4 non soci (infortuni e responsabilità civile).

Piazzale della Pace, monumento a Giuseppe Verdi, alle 15.30

CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI IN CONCERTO

Castello dei Burattini – Museo “Giordano Ferrari”, alle 16

LA FONTE PORTENTOSA

Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari, rivolto a un pubblico di tutte le età

Piazza Garibaldi, alle 21

CONCERTO PER LA LIBERAZIONE

DARGEN D’AMICO

In collaborazione con Caos organizzazione spettacoli e ARCI Parma