Giovedì 3 dicembre consegna del Premio Anmic Parma a Emma Manghi e Franco Lori

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, la sezione provinciale dell’Anmic consegna il “Premio Anmic Parma“.



Per la sezione “Persona con disabilità” il riconoscimento andrà a Emma Manghi, 22 anni, prima capa scout in carrozzina al mondo; per la sezione “Persona abile” il riconoscimento andrà al professor Franco Lori, ricercatore internazionale, “Eroe in Medicina”, con oltre trent’anni di esperienza nelle terapie antivirali.

La cerimonia di consegna, aperta solo alla stampa e nel rispetto delle normative anticontagio Covid-19, avrà luogo giovedì 3 dicembre, alle 17 (dalle 16,30 i premiati sono a disposizione dei giornalisti), all’auditorium dell’Assistenza Pubblica (via Gorizia 2/a).

Il Premio Anmic, giunto alla quinta edizione, è un riconoscimento che l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili assegna a persone che hanno accresciuto il valore culturale e civile della nostra comunità grazie alle loro azioni sul fronte dei diritti delle persone con disabilità.