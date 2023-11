Giovedì 30 novembre cerimonia di intitolazione del parco “Enzo Tortora”

E’ in programma domani, giovedì 30 novembre 2023, alle 10.30, la cerimonia di intitolazione del parco Enzo Tortora. Al momento saranno presenti, per il Comune di Parma, il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Toponomastica Daria Jacopozzi, l’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna. Saranno, inoltre, presenti Michele Cammarata, Presidente della Camera Penale di Parma, Francesca Scopelliti compagna di Enzo Tortora, Paolo Moretti e Elisa Furia già rispettivamente Presidente e Segretario della Camera Penale di Parma e Davide Varì e Roberto Sensi rispettivamente direttore e amministratore del Dubbio.

L’intitolazione fa seguito all’approvazione da parte della Commissione Consultiva toponomastica del Comune di Parma, su richiesta della Camera Penale di Parma.

Indicazioni stradali per raggiungere il parco: provenendo da Strada Traversetolo svoltare a destra (rotonda prima del Centro Commerciale Eurosia) e imboccare Via Marco Biagi; è possibile parcheggiare nella prima strada a destra – Via Giuseppe Romita – e uscendo dal parcheggio procedere sulla destra per trovare il Parco.