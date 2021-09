Giovedì 9 settembre inaugurazione itinerante in città delle 4 installazioni di “Temporary Signs”

È in programma, domani, giovedì 9 settembre 2021, a partire dalle 18, con il primo appuntamento al parco di via Pascal, l’inaugurazione di “Temporary Signs”, inaugurazione itinerante. Saranno presenti il Sindaco e Presidente del Comitato per Parma 2020, Federico Pizzarotti; Michele Guerra, Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Parma.

Il progetto di riscrittura ambientale, rivolto gli artisti under 35 e ai loro progetti scultorei, prevede la presentazione di 4 installazioni artistiche, secondo il seguente percorso: