Giovedì dei Quartieri, dieci incontri per dieci quartieri: prossimo appuntamento il 23 marzo

Dieci incontri per dieci quartieri da febbraio a dicembre, in tutto 100 appuntamenti. Il primo round di incontri ha preso avvio martedì 14 febbraio con l’incontro del Sindaco Michele Guerra e dell’Assessora alla Partecipazione e Quartieri Daria Jacopozzi a Baganzola.

Giovedì sera (16 febbraio) i nove assessori della Giunta Guerra hanno incontrato i cittadini in altrettanti quartieri. È stato un momento di ascolto, confronto, dialogo. Si è trattato di un’opportunità di crescita reciproca: gli incontri, infatti, sono stati l’occasione per raccogliere istanze, richieste e segnalazioni dei cittadini e dei rappresentanti dei CCV e, al contempo, hanno dato la possibilità agli Amministratori di illustrare le progettualità messe in campo dal Comune. L’Amministrazione ha così concretizzato quanto previsto nel programma di mandato e ha confermato il proprio interesse all’ascolto ed al coinvolgimento dal basso così come avvenuto per gli incontri legati al nuovo PUG – Piano Urbanistico Generale – alle politiche giovanili, sociali e la mobilità.