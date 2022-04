Giovedì incontro in Oltretorrente col candidato sindaco Giampaolo Lavagetto

Giovedì 14 marzo, alle ore 18.00, il candidato sindaco di “Per Parma 2032” incontrerà residenti e commercianti del quartiere Oltretorrente al bar “La Busa” (via D’Azeglio 106).

“Invito tutti a partecipazione a questa occasione di confronto – spiega Giampaolo Lavagetto – per capire insieme come affrontare le problematiche dell’Oltretorrente, dalla sicurezza al degrado urbano, e fare proposte concrete per riqualificare il quartiere e riportarlo alla sua tradizione storica e culturale”. All’incontro sarà ospite il direttore di Ascom Claudio Franchini.