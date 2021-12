Girava con coltelli e attrezzi da scasso sull’auto: denunciato

Prosegue l’azione dei carabinieri della Compagnia di Parma, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Sezione Radiomobile hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 37enne di origine rumena ritenuto responsabile del reato di “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”. La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo, quando nel parcheggio situato tra Via Enza e via Langhirano, non è passato inosservato un veicolo con a bordo l’uomo.

Avvicinanti al mezzo hanno proceduto al controllo. Il nervosismo manifestato dal conducente, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento. I sospetti hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione sono stati rinvenuti diversi coltelli, una mannaia ed un piede di porco occultati in diversi punti dell’abitacolo. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma