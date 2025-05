Giugno di Note 2025: giugno di musica e parole in piazzale San Francesco

Giugno di Note 2025: il mese di giugno si veste di musica in piazzale San Francesco con i concerti del Festival Toscanini, il jazz di Crossroads, Sergio Cammariere, Antonio Scurati, Mario Brunello, le orchestre del Conservatorio A. Boito e del Liceo Musicale Bertolucci, la Toscanini Academy e la banda Verdi con i “Piccoli suoni”, giovani band da Parma e dal mondo, nuovi strumenti di manipolazione del suono e tanto altro. Un mese intenso con con 200 ore di musica e parole: un coinvolgente spettacolo che sarà promosso attraverso 6 festival, 33 concerti, 13 incontri 16 laboratori e grazie alla maestria di ben 450 musicisti.

L’Assessorato alla Cultura conferma la proposta di “Giugno di Note”, che sempre di più si impone come un brand, una prolungata Festa della Musica che avrà il suo cuore pulsante in Piazzale San Francesco, per propagarsi ben oltre il solstizio d’estate, data intorno alla quale da trent’anni in Italia e in Europa si propone musica gratuita nelle città. Una proposta artistica ricca e diversificata, che spazierà dalla lirica alla musica rock e jazz, senza dimenticare l’essenziale connubio tra parole e note.

Ruoteranno intorno all’area di Piazzale San Francesco il Festival della Lentezza (dal 6 all’8 giugno), che accoglierà anche la serata di presentazione dei finalisti del Premio Strega, curata dall’Assessorato alla Cultura, e l’appuntamento conclusivo del Festival della Parola (30 giugno), con il Sergio Cammariere Quartet.

Il calendario, presentato in Municipio dal Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto è frutto della sinergia di azione e della collaborazione tra gli enti musicali del territorio, promossa dall’Assessorato stesso, ed il coinvolgimento dei giovani talenti che si stanno formando in città: quelli del Liceo Musicale Attilio Bertolucci, quelli del Conservatorio Arrigo Boito e quelli che militano nella Toscanini Academy e nel Gruppo bandistico giovanile dei Piccoli Suoni (in concerto 10,15, 18, 22, 24, 28 e 29 giugno).

La programmazione di “Giugno di Note” si intreccia in modo armonioso con I tramonti del Solstizio che dal 16 al 22 giugno la Fraternità di San Francesco del Prato offrirà ai visitatori, attraverso numerose iniziative, per celebrare Fratello sole tra natura e cultura, nella ricorrenza della composizione del Cantico delle Creature del Santo di Assisi.

“Giugno di Note si rafforza come brand, per dare sempre più forza ad un lavoro corale, per veicolare anche fuori dal territorio comunale un fitto calendario di appuntamenti musicali per tutti i gusti e ad accesso libero. Sarà musica per tutti e con tutti, uno sguardo al contemporaneo e alle arti che con la musica possono dialogare – commenta il Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto – giovani talenti a confronto con colleghi più esperti animeranno l’avvio dell’estate di Parma con un programma che non solo ne rispecchia la vocazione di “Città della Musica” ma che richiama in città anche musicisti e band dall’Italia e dall’estero, aprendosi a nuovi scenari e stimoli di confronto”.

“Giugno di Note” raccoglie il testimone dal Paganini Guitar Festival, a cura di Società dei Concerti di Parma, con due preziosi concerti, che vedranno protagonisti interpreti già affermati e nuovi talenti, con la prima esibizione del secondo classificato del Concorso Internazionale “Omaggio a Paganini” 2025, nella ricorrenza della scomparsa di Vincenzo Raffaele Segreto.

Anche il Festival della Lentezza offrirà, tra i suoi molti appuntamenti, interessanti scorci musicali grazie a DJset e band rockabilly, le irruzioni dei Cucù dell’Accademia verdiana che irromperanno con le arie del Maestro, e il prezioso intervento del violoncello di Mario Brunello. (tutte le info: https://lentezza.org/)

L’opera lirica, patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, viene celebrata con ben 4 appuntamenti: si spazia dalla Carmen di Bizet (22 giugno), con brani di Mérimée interpretati dalla voce recitante di Peppe Servillo, accompagnato dall’orchestra dei Musici di Parma, alla Traviata di Verdi (26 giugno) con gli allievi del laboratorio lirico FA.RE. l’opera, a cura di Fondazione I Musici di Parma, per finire con un concerto dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma (16 giugno). Rigoletto e la sua maledizione (9 giugno) sarà invece rivisitato da Marco Baliani con una produzione originale che vedrà l’intersecarsi della musica di Verdi con le note di Nino Rota, la chitarra di Giampaolo Bandini e il bandoneon di Cesare Chiacchiaretta.

Voci in coro anche in luoghi della città da riscoprire come la Chiesa di San Vitale, dove il 22 giugno il Coro Regionale dell’Emilia Romagna dedicherà un suggestivo concerto alla musica di Poulenc.

Crossroads 2025 – Voices – il Festival itinerante dell’Emilia Romagna torna a Parma per il nono anno consecutivo con tre appuntamenti: l’11 giugno il Cortile d’onore di Casa della Musica accoglierà Karima e Walter Ricci, preceduti in piazzale san Francesco dall’esibizione di danza di giovani allievi con il progetto accademico Suite84 (a cura di Centro Studi Danza Spazio 84), giovedì 12 l’affascinante voce di Simona Molinari, per chiudere venerdì 13 con il quintetto guidato da Rossana Casale.

Ancora Jazz con ParmaFrontiere il 27 giugno, con il quartetto Angela sull’acqua, rimando a tutte le cose in movimento, nonché fonte di ispirazione per composizioni originali e sonorità jazz e folk dall’andamento ondulatorio, mentre il 17 giugno Paolo Mozzoni presenta un concerto dal titolo Five jazz Thoughts, un progetto che si ispira ai principali quintetti della storia del jazz, dal quintetto di Miles Davis a Cannonball Adderley passando per Lee Morgan e Horace Silver. Mercoledì 18 giugno sarà invece protagonista la Big Band dei giovani musicisti della Toscanini Academy guidata da Beppe Di Benedetto, con un repertorio di jazz che spazia da Glenn Miller fino a Quincy Jones.

La giornata del 21 giugno, Festa Europea della Musica, si aprirà alla Casa del Suono con Fondazione Prometeo, dove la regia del suono di Martino Traversa produrrà un concerto di musica acusmatica, proseguirà nel suggestivo cortile binato della Pinacoteca Stuard con il canto delle Badesse, un concerto corale della Schola Medievale del Coro Paer, per concludersi in Piazzale San Francesco con uno dei due concerti sinfonici proposti dalla Filarmonica Toscanini (il primo sabato 14 giugno, sempre nell’ambito del Festival Toscanini, con l’intervento di Philipp Schupelius solista al violoncello).

Venerdì 27 giugno Casa del Suono coinvolgerà ancora il pubblico con l’esibizione di Neurodive, con una performance che vedrà protagonista il nuovissimo scettro sonoro, dispositivo interattivo che potrà essere utilizzato anche dal pubblico per fare musica con il Lampadario Sonoro.

Non mancheranno momenti di divulgazione, con una visita guidata alla sede del Club dei 27 per un incontro con il Maestro a cura degli associati (sabato 14 giugno), mentre lunedì 16 il musicologo Alessandro Roccatagliati racconterà perché si studia Verdi, con un incontro sulle disposizioni sceniche del Cigno di Busseto, realizzato dall’Istituto Nazionale di studi Verdiani.

Martedì 10 e domenica 15 giugno ancora spazio ai giovani del Liceo Musicale Bertolucci, che dall’Aula al Palcoscenico si misureranno con la grande musica dalla classica al jazz, per poi attendere, dopo il tramonto, il concerto di Colore Continentale, con Prudence, giovane promessa della musica Africana.

Masquerade, programmato per il 25 giugno, svelerà il Volto Segreto del Musicista, con i giovani musicisti del Boito guidati da Rossana Casale. I Talenti del Boito torneranno sabato 28 e domenica 29 giugno per incontrare la Toscanini, con due serate dedicate alla scoperta del repertorio sinfonico da Mozart e Verdi fino a Debussy e Saint Saens.

Il 19 giugno vedrà tornare protagoniste le giovani band emergenti vincitrici del contest lanciato per il 25 aprile, con l’esibizione di Leo Badiali e Provinciale. Non mancherà l’esplorazione di nuovi orizzonti, con un viaggio fino ad Atlanta, che porterà ad esibirsi in Piazzale San Francesco venerdì 20 giugno il gruppo americano dei Gringo Star, band indie rock, in una delle date della loro tournèe europea.

Per i dettagli e gli aggiornamenti del programma. https://www.lacasadellamusica.it/it

A servizio degli appuntamenti di “Giugno di Note” sarà attivo il Caffè del Prato.