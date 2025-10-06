Ultime notizie

Giulia Ghiretti, atleta paralimpica delle Fiamme Oro, ricevuta dal questore

Argento e bronzo ai Mondiali di Singapore: la campionessa celebrata in Questura

di Tatiana Cogo

Nella mattinata di oggi il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico, ha ricevuto nella sala stampa della Questura l’atleta paralimpica delle Fiamme Oro, Giulia Ghiretti, per celebrare i prestigiosi risultati ottenuti ai recenti Mondiali di nuoto di Singapore, dove ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 metri rana e il bronzo nei 200 misti.

Durante l’incontro, il Questore si è complimentato con la nuotatrice esprimendo riconoscenza e affetto per i traguardi raggiunti, sottolineando il valore sportivo e umano che Giulia rappresenta per la Polizia di Stato e per l’intera comunità parmense.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi funzionari e agenti della Polizia di Stato, che hanno rivolto all’atleta applausi e parole di congratulazione, testimoniando l’orgoglio e la vicinanza del corpo di Polizia alla campionessa.

