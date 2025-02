Giuliano Pramori presenta il nuovo singolo “Giorni”

Giuliano Pramori presenta l’uscita del suo nuovo singolo, “Giorni”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 15 febbraio 2025.

Ispirato alla poesia omonima contenuta nella raccolta *Da questo temporale* (Gattogrigio Editore, 2021) di Andrea Casoli, il brano intreccia musica e poesia per esplorare le emozioni che il tempo porta con sé. Dai giorni che si dissolvono nel vento a quelli che fioriscono nei giardini della memoria, il singolo offre un viaggio intimo e universale.

Il testo della canzone, scritto da Giuliano Pramori con il contributo dello stesso Casoli, affronta temi come rimpianti, speranze e momenti indimenticabili, evocando immagini intense e profonde.

Arrangiamento: Donatello Menna,

Mix e Master : Cristian Cardillo



GLI AUTORI



Giuliano Pramori

Nato a Parma nel 1971, Giuliano Pramori è un cantautore noto per l’intensità emotiva della sua musica. Dal 2020 ha pubblicato venticinque singoli e tre EP, distinguendosi per la sua capacità di raccontare storie attraverso testi evocativi e arrangiamenti raffinati. I suoi live acustici, come il progetto *Canta la tua canzone*, e le collaborazioni artistiche, tra cui *Le canzoni nostre*, celebrano l’autenticità della canzone d’autore.



Andrea Casoli

Poeta di Reggio Emilia nato nel 1972, Andrea Casoli vive nel parmense ed è autore di due raccolte poetiche: *Piccole poesie passeggere* (2018) e *Da questo temporale* (2021). I suoi versi sono apparsi in antologie e riviste di rilievo come *FLUIRE* e *LA CLESSIDRA*, consolidando il suo ruolo nella scena poetica contemporanea.



DOVE ASCOLTARE “GIORNI”

Il singolo sarà disponibile dal 15 febbraio 2025 su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui:

– Spotify: [Giuliano Pramori su Spotify]

https://open.spotify.com/intl-it/artist/6RnTNGadWL0KosMrUSX4By?si=WmlFXdTrS0OjpcuFcPBKuw

– YouTube: [Giuliano Pramori Official]

https://youtube.com/@giulianopramoriofficial?si=_zwIm6X_LIbpeMK5

– Facebook: [Giuliano Pramori]

https://www.facebook.com/giuli.civa/?locale=it_IT



CONTATTI

Per interviste, collaborazioni e ulteriori informazioni:

– Email: giulianopramori@gmail.com

– Telefono: 347 3360627

– Social Media: vedi link sopra