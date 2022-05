Giuseppe Distante (Ambiente civico Parma): “Appello per contribuire alle spese per il ricorso al Consiglio di Stato di Roberti e Canova”

E’ lodevole vedere quanto i concorrenti alle prossime comunali a Parma si siano prodigati per la solidarietà manifestando vicinanza alle due candidate escluse (per ora) per cavilli burocratici dalle prossime elezioni amministrative, Roberta Roberti di “Parma Città Pubblica”, e Michela Canova di “Parma Democratica”.

Partiti di sinistra quanto quelli di destra, liste civiche e di varia estrazione, hanno manifestato giustamente il loro disappunto alla vicenda e la loro solidarietà alle uniche due donne candidate sindaco, la cui esclusione delle Liste, non solo è un’offesa alla democrazia, ma diventa anche un’offesa di genere, visto la cui presenza avrebbe potuto farci fregiare di candidate donna rappresentanti della nostra città.

E’ ora che, tutte le liste che possono e hanno realmente a cuore la democrazia, e non siano solo espressione di manifestazioni di facciata, si prodighino affinchè tali esternazioni, in modo unitario, diventino una vittoria reale della democrazia.

Tutti coloro i quali si sono espressi pubblicamente con elogi verso le due candidate, facciano delle azioni a sostegno che diano un seguito reale alle parole spese.

Il ricorso al Consiglio di Stato è un atto dovuto, ma costoso, e come tale è dovere di tutti coloro i quali hanno manifestato vicinanza alle liste escluse, contribuire con un piccolo contributo affinchè la cosa abbia non solo una manifestazione di unità cittadina, ma una reale atto a dimostrare che, quello che si dice, lo si vuole realmente realizzare.

L’appello, che ci rendiamo conto difficile da cogliere, ma altrettanto importante da sostenere, è rivolto agli “attori” principali di questa tornata, e perchè no, anche a chi in questa tornata non comparirà, ma avrebbe dovuto esserci, non escludendo quindi nessuna forza politica.

Supportare queste liste affinchè possano accettare un contributo è importante, quanto importante sarà dimostrare allo stesso Consiglio di Stato che c’è reale volontà di passare oltre i cavilli burocratici che in tanti modi continuano a tenere il freno tirato sul nostro bello e ricco paese.

Tutti uniti, per una solidarietà democratica, farà sol in modo che vinca ancora una volta la democrazia.

Il presente comunicato non è stato accordato con le liste in oggetto e speriamo che, semmai ci sarà qualche politico coscienzioso, venga apprezzato come un contributo volto a rappresentare in modo unitario, come un contributo di “solidarietà alla democrazia”, una Parma democratica e solidale.

Giuseppe Distante, Ambiente Civico Parma