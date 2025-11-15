Giuseppina Cruso è la nuova Segretaria Generale del Comune di Parma

Il Sindaco Michele Guerra ha firmato ieri il provvedimento con cui è stata nominata la nuova Segretaria Generale del Comune di Parma, la dottoressa Giuseppina Cruso, che prende il posto del Segretario Pasquale Criscuolo, trasferitosi al Comune di Genova. La dottoressa Cruso prenderà servizio presso l’Ente a far data dal 9 dicembre prossimo.

Laureata in Giurisprudenza presso la L.U.I.S.S. di Roma, ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale in diversi Comuni italiani, lavorando per lungo tempo nel Comune di Ancona e prestando servizio in Comuni quali Monza, Cinisello Balsamo (MI), Capannori (LU) e Barberino di Mugello (FI). La dottoressa Cruso è attualmente in carica presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese, dove aveva preso servizio nel 2023.

“Ritengo che Giuseppina Cruso sia la persona giusta per proseguire il percorso di efficienza e sviluppo amministrativo del nostro Ente, in un momento in cui molti progetti entrano nella loro fase finale e in cui è richiesta grande reattività e prontezza alla nostra macchina comunale” ha dichiarato il Sindaco Michele Guerra. “Sono certo che la nuova Segretaria Generale troverà un ambiente pronto ad accoglierla con entusiasmo, sia sul versante tecnico che su quello politico.”

“Accetto con entusiasmo questa nuova sfida professionale, che mi proietta in una città vivace e ricca di iniziative e progettualità per lo sviluppo e valorizzazione del territorio” ha commentato Giuseppina Cruso. “Sarà la prima volta in Emilia-Romagna, che ho sempre studiato come esempio di buone pratiche amministrative. Sarà mia cura vivere e respirare la città, gli amministratori e la struttura comunale come sono abituata al servizio dei cittadini e delle realtà territoriali.”