Giustizia Digitale: servizi più rapidi e accessibili grazie a due nuovi protocolli d’intesa

Sono stati presentati oggi, in Municipio, due protocolli d’intesa finalizzati a promuovere una più ampia diffusione dei servizi digitali e a semplificare i flussi documentali tra enti locali e uffici giudiziari. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione, contribuendo a velocizzare e rendere più agevole il rapporto tra cittadinanza e sistema giudiziario.

Erano presenti per il Comune di Parma l’Assessora alla Transizione Digitale Caterina Bonetti, l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti; il Presidente del Tribunale di Parma Paolo Corder e il Direttore dipartimento Assistenziale salute mentale-dipendenze patologiche Azienda Usl di Parma Carlo Marchesi.

Gli Assessori Caterina Bonetti ed Ettore Brianti hanno sottolineato: “La sottoscrizione di questi protocolli segna un passaggio rilevante nel percorso di modernizzazione dei servizi alla persona e nel consolidamento della collaborazione istituzionale. L’impegno condiviso nel promuovere strumenti digitali più efficienti e procedure più trasparenti permette di garantire a cittadine e cittadini un sistema di tutela più accessibile, rapido e attento ai bisogni di tutti, con particolare riguardo alle situazioni di maggiore fragilità. L’apertura dell’Ufficio di Prossimità e l’adozione di prassi operative uniformi e chiare costituiscono investimenti strategici in innovazione e semplificazione: si tratta di strumenti che rappresentano sia un miglioramento organizzativo sia un avanzamento concreto nella qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.”

Il Presidente del Tribunale di Parma Paolo Corder ha commentato: “La democrazia si fonda, fra le altre cose sulla fiducia delle persone nelle istituzioni; e le istituzioni possono conquistare la fiducia delle persone occupandosi fattivamente di coloro che si trovano in situazioni di disagio e di difficoltà e dando l’esempio di collaborazione. I protocolli che abbiamo siglato si occupano delle persone fragili e sono un fulgido esempio di collaborazione tra varie istituzioni, un esempio di creazione di una rete a beneficio delle persone, il tutto in un quadro di maggiore efficienza e rapidità attraverso il ricorso a una sempre più spinta digitalizzazione dei servizi, senza dimenticare però chi non è avvezzo a tali nuovi sistemi. In fondo, senza voler enfatizzare, questi protocolli in tema di TSO e di amministrazione di sostegno sono pietre per rafforzare la democrazia.”

Il Direttore Carlo Marchesi ha evidenziato: “Avere percorsi ben definiti, procedure condivise e strumenti tecnologici efficaci significa garantire, in ogni fase dell’intervento, attenzione alla salute, tutela della sicurezza e rispetto della dignità di ciascun cittadino. Il nostro obiettivo è comune: assicurare che ogni decisione e ogni atto si fondino su tempestività, correttezza e collaborazione interistituzionale. Questo protocollo rende più forte la rete dei servizi e, soprattutto, rafforza la fiducia delle persone nelle istituzioni chiamate a tutelarle”.

Il primo protocollo è stato sottoscritto dal Tribunale di Parma, dal Comune di Parma e dall’Azienda U.S.L. di Parma ed è relativo a funzioni inerenti al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Le procedure operative previste dal documento seguono le indicazioni della Corte Costituzionale, che ha sottolineato l’importanza di garantire ai pazienti di avere informazioni tempestive sul proprio stato e sui diritti a essi connessi, di essere ascoltati dal Giudice Tutelare prima della convalida del provvedimento e di ricevere la notifica del decreto di convalida.

Il protocollo rappresenta il risultato di un percorso condiviso e approfondito tra i soggetti istituzionali coinvolti e mira a garantire, nell’ambito delle rispettive competenze, processi più efficaci e coordinati, con particolare attenzione alla tutela delle persone più fragili.

Il secondo protocollo è stato sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma e Tribunale di Parma e disciplina le attività necessarie all’apertura dell’Ufficio di Prossimità, previsto nel corso del prossimo anno presso il Comune di Parma, in collaborazione con ASP Parma. L’iniziativa si inserisce nel quadro progettuale regionale DigIT-ER: Uffici di prossimità Emilia-Romagna, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance 2014-2020, con l’obiettivo di avvicinare i servizi della giustizia ai cittadini e di facilitarne l’accesso attraverso strumenti digitali e processi più lineari.

L’Assessora all’Agenda digitale, Legalità, Contrasto alle povertà della Regione Emilia-Romagna Elena Mazzoni ha espresso soddisfazione perl’apertura dell’Ufficio di prossimità e ha sottolineato come l’iniziativa si inserisca nel quadro del Patto regionale per la giustizia, firmato nel febbraio 2024 con il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello della Regione Emilia-Romagna, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un impegno concreto per rendere la giustizia più accessibile e vicina alle persone, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione. La Regione Emilia-Romagna ha un ruolo centrale nel progetto di apertura degli Uffici di prossimità: mette a disposizione competenze specialistiche per supportare gli enti locali per l’avvio e messa a regime degli uffici; favorisce la formazione del personale e mette a disposizione attrezzature digitali e arredi, per garantire spazi funzionali e moderni.