“Giustizia e verità: una ricerca esistenziale”, Manlio Milani incontra gli studenti del Romagnosi

Lunedì 8/4/2024 alle ore 11.00, presso l’Auditorium della Scuola «Cocconi» di Parma, Manlio Milani incontrerà gli studenti e le studentesse delle classi terminali del Liceo classico e linguistico «G.D. Romagnosi» sul tema «Giustizia e verità: una ricerca esistenziale».

Nato a Brescia da una famiglia di origine popolare, Manlio Milani ha vissuto l’infanzia nella precarietà della guerra e ha cominciato a lavorare subito dopo aver concluso la quinta elementare. Dipendente dell’Azienda municipale di Brescia, nel 1959 si è iscritto al Partito comunista italiano ed è divenuto rappresentante della Cgil. Dopo la strage di piazza della Loggia, in cui ha perso la vita la moglie Livia Bottardi, si è dedicato alla ricerca delle ragioni della strage e ha promosso iniziative volte a conservarne la memoria. Presidente dell’Associazione familiari dei caduti di piazza Loggia, ha partecipato alla nascita dell’Unione familiari delle vittime delle stragi ed è tra i fondatori della Casa della Memoria di Brescia.

Ha partecipato, con la mediazione di Guido Bertagna e insieme ad altre vittime, familiari di vittime e responsabili della lotta armata, a una lunga esperienza di incontro e confronto alla ricerca di una via altra alla ricomposizione della ferita che non passa. Una via che, ispirandosi all’esempio del Sud Africa post apartheid, fa propria la lezione della giustizia riparativa, per la quale il fare giustizia non può e non deve risolversi solamente nell’applicazione della pena.

Nel 2020 l’Università degli Studi di Brescia ha conferito a Manlio Milani la Laurea Magistrale Honoris Causa in Giurisprudenza.

Modererà l’incontro Max Ravanetti, educatore e funzionario CGIL; sarà presente anche Carla Chiappini, giornalista e responsabile della redazione «Ristretti orizzonti» di Parma.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto di Educazione Civica sulla Giustizia Riparativa che si svolge due classi quinte del Liceo classico e linguistico ed è stata realizzata grazie al contributo dell’Associazione Verso Itaca APS.