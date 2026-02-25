Giustizia, magia e responsabilità: al Teatro al Parco arriva “E’ giusto! L’incredibile storia de I cinque fratelli cinesi”

Un processo pubblico, cinque fratelli dai poteri straordinari e una domanda senza risposta definitiva: cos’è davvero giusto? Domenica 1 marzo alle 16.30, a Parma, il teatro si trasforma in un tribunale della coscienza dove il pubblico è chiamato a giudicare e riflettere sul confine sottile tra colpa e responsabilità.

Una fiaba antica che diventa esperienza collettiva, un racconto di origine taoista che si trasforma in dibattito contemporaneo. È questa la sfida di “E’ giusto! L’incredibile storia de I cinque fratelli cinesi”, spettacolo presentato da Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole e liberamente tratto dall’omonimo racconto di Claire Huchet Bishop e Kurt Wiese.

Protagonisti della vicenda sono cinque fratelli identici, ciascuno dotato di un potere eccezionale: uno può inghiottire il mare, uno ha il collo di ferro, un altro allunga le gambe all’infinito, il quarto è immune al fuoco e il quinto può trattenere il respiro senza limiti. Vivono in una società rigidamente ordinata, dove tutto è bianco o nero e non c’è spazio per l’imprevisto. Per non turbare l’equilibrio della comunità scelgono di non mostrarsi mai insieme, finché un incidente innesca un processo che mette in discussione il concetto stesso di verità.

Da qui prende forma uno spettacolo che rompe la barriera tra palco e platea: il pubblico è chiamato a discutere, votare, prendere posizione. Non solo narrazione, dunque, ma un vero dispositivo teatrale che stimola il pensiero critico e coinvolge gli spettatori in un’esperienza partecipativa capace di intrecciare gioco scenico e riflessione etica.

In scena la stessa Barbara Mattavelli, affiancata dalla voce del giudice di Nicolas Ceruti, con musiche e sound design di Luca Maria Baldini. La produzione è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Parma, in coproduzione con ILINX teatro.

Lo spettacolo si inserisce nel percorso artistico della compagnia parmigiana, da sempre attenta a un teatro capace di dialogare con il pubblico e affrontare temi universali attraverso linguaggi accessibili. In questo caso, la domanda che attraversa la scena resta aperta: esiste una verità assoluta o la giustizia è il risultato di uno sguardo collettivo?

Una fiaba filosofica che invita a scegliere, dubitare e interrogarsi — perché, come suggerisce il titolo, capire cosa sia davvero giusto non è mai semplice.

La biglietteria del Teatro al Parco è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 (giovedì chiuso). Biglietti acquistabili al botteghino del teatro e sul circuito Vivaticket.

Info: biglietteriabriciole@solaresdellearti.it; 0521 992044; www.solaresdellearti.it.