Gli Alpini di Collecchio-Gaiano donano un elettrocardiografo all’Ospedale dei Bambini

Dalla due giorni gastronomica organizzata nella baita di Collecchio — con i celebri “Panini di Mauro”, preparati dallo storico gestore collecchiese — è nato il contributo che ha permesso al Gruppo Alpini Collecchio-Gaiano di donare un elettrocardiografo all’Ambulatorio di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. Tutto il ricavato dell’iniziativa – a cui si è aggiunta la donazione dell’ex sindaco di Collecchio Paolo Bianchi in occasione del suo pensionamento – è stato destinato all’acquisto dell’apparecchiatura del valore di 2mila e 500 euro, in collaborazione con l’associazione Giocamico.

L’elettrocardiografo, di ultima generazione, offre registrazione multicanale ad alta precisione e integrazione digitale, permettendo esami più rapidi e accurati nei controlli preoperatori e nelle visite specialistiche per i piccoli pazienti.

Durante la cerimonia di consegna il Presidente del Gruppo Alpini Collecchio-Gaiano Claudio Magnani ha espresso gratitudine per la grande partecipazione: “Questa iniziativa ha ricevuto un sostegno bipartisan, come dimostrano la vicinanza dei consiglieri regionali e dell’amministrazione comunale. Siamo onorati della presenza della sindaca di Collecchio, Maristella Galli, che testimonia quanto la comunità sia unita quando si parla di solidarietà.”

“Gli Alpini sono da sempre un prezioso punto di riferimento per il territorio – ha aggiunto la Sindaca Maristella Galli -. Con gesti come questo dimostrano che la solidarietà è una scelta concreta. Questa donazione sarà di grande utilità per i nostri bambini e per le loro famiglie”.

Erano presenti il referente della Chirurgia pediatrica Giovanni Casadio, la coordinatrice infermieristica Claudia Marcatili, la dirigente delle professioni sanitarie del Dipartimento Rita Lombardini, e il direttore del Dipartimento Materno-Infantile Roberto Berretta, che ha sottolineato la rilevanza dell’iniziativa: “Questa donazione rappresenta un valore aggiunto significativo per il nostro percorso assistenziale. Disporre di apparecchiature moderne e affidabili significa poter offrire ai bambini un livello di sicurezza e qualità ancora più elevato. Siamo profondamente grati agli Alpini per questo gesto che nasce dal cuore della comunità.”

Un gesto concreto, nato da una festa comunitaria, che si trasforma in un importante passo avanti per la cura dei piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini.