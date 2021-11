Gli atleti che parteciperanno ai Campionati Europei di TeamGym dal vicesindaco Bosi

Questa mattina il vicesindaco Marco Bosi, insieme a Leonardo Spadi Consigliere delegato alla Creatività Giovanile, ha accolto una delegazione degli atleti che parteciperanno ai Campionati Europei di TeamGym in programma dal 1 al 4 dicembre in Portogallo.

“Conoscere atleti, in questo caso giovani atleti che portano avanti con sacrificio e passione i propri sogni e provano a raggiungerli ci permette di dare un messaggio importante a tutti coloro che stanno iniziando o che stanno praticando sport. La costanza e l’allenameno portano a risultati. Il vostro percorso vi ha portati a raggiungere la possibilità di partecipare alla sfida dei Campionati Europei della vostra disciplina e avete tutto il nostro sostegno” ha salutato gli atleti Marco Bosi.

Laura Guatelli, Roberto Scardino, Jennifer Dedja e Ludovica Deusebio hanno condiviso la loro grande emozione di poter essere tra coloro che affronteranno i Campionati Europei di TeamGym.

“Aspetttiamo da tre anno questo momento, lunedì partiremo per i ritiro pre gara e poi saremo in Porgogallo ed affronteremo le gare con la massima concentrazione. La nostra è una disciplina poco conosciuta e riconosciuta ma sarà motivo di grande orgoglio essere tra le squadre più competitive d’Europa e ci batteremo” ha detto Laura.

Roberto, nella vita è un “vigile del fuoco”, si allena in questa discilplina da quando era piccolo: “Ci siamo preparati, allenati costantemente, siamo un bel gruppo. E’ stato, come per tutti gli atleti che si pongono un obiettivo, un lungo percorso, impegnativo ma siamo pronti e carichi per mettere in pratica quanto sappiamo fare. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta!”