Gli auguri dell’Amministrazione per i 100 anni di Maria Soldati

Questa mattina l’Assessora ai Quartieri e Partecipazione, Daria Jacopozzi, ha portato gli auguri dell’Amministrazione Comunale a Maria Soldati, che oggi ha festeggiato 100 anni.

Nata a Vairo di Palanzano il 29 maggio 1925, Maria Soldati ha ricordi molto nitidi di un secolo di vita. Ai tempi frequentò solo la terza elementare e poi fu mandata al pascolo a badare alle mucche. Nel 1937 andò a servizio in una famiglia di Bologna. È stata testimone della II Guerra Mondiale, durante la Resistenza collaborò come staffetta partigiana. Ha solcato il secolo breve partecipando ai momenti salienti che hanno segnato la storia d’Italia: il 2 giugno del 1946 votò per il referendum monarchia – repubblica e si appresta oggi ad andare a votare ai prossimi referendum previsti per l’8 e il 9 giugno.

Si sposò a 30 anni, il 4 dicembre del 1955, con Alide De Caroli con il quale ha condiviso una vita affettiva e lavorativa. Entrambi fecero i commercianti nel quartiere Montanara.

Il figlio, Emilio De Caroli, le ha preparato una sorpresa: una bella torta celebrativa per i 100 anni e una bottiglia di Champagne.

Insieme ai famigliari di Maria, l’Assessora ha partecipato al compleanno portando gli auguri e un omaggio floreale dell’Amministrazione assieme ad un medaglia del Comune di Parma personalizzata con il nome di Maria Soldati, che ha varcato un così importante traguardo di vita

L’Assessora Daria Jacopozzi che ha portato i saluti del Sindaco Michele Guerra ed ha dichiarato: “Sono colpita dalla vitalità di Maria e dalla sua memoria storica che riesce a farci ripercorrere un secolo di storia”.