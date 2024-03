Gli auguri pasquali del Vescovo in municipio

Sua Eccellenza il Vescovo di Parma, Monsignor Enrico Solmi, ha fatto visita questa mattina in municipio in vista della Santa Pasqua. E’ stata l’occasione per augurare al Sindaco, Michele Guerra, agli amministratori ed ai dipendenti una Pasqua serena e di pace.

Il Vescovo ha consegnato un ramo di ulivo come segno della pace al primo cittadino ed ha fatto gli auguri a tutti i rappresentanti dell’Amministrazione, rivolgendosi anche ai dipendenti nella sala del consiglio comunale.