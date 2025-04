Gli auguri pasquali del vescovo, monsignor Enrico Solmi, in municipio

Il vescovo di Parma, sua eccellenza monsignor Enrico Solmi, è stato accolto questa mattina in municipio dal sindaco Michele Guerra e dal presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, per il consueto scambio di auguri in vista della Pasqua.

Nella sala del consiglio comunale, alla presenza di numerosi dipendenti, Guerra ha ringraziato il vescovo. “È un piacere, come tradizione, ospitare il nostro vescovo per la benedizione che ci porta verso le festività pasquali, che stiamo per affrontarle con serenità e pace. Ringrazio il vescovo per essere qui con noi, nella sala del consiglio comunale, dal momento che sono diversi i momenti di confronto con lui sui bisogni e le fragilità che segnano la nostra società.È importante mantenere forte lo scambio tra Municipio e Diocesi di Parma in quanto attori fondamentali della vita sociale, spirituale e culturale della nostra città. Lo ringrazio, quindi, per questa vicinanza e per essere qui con noi”.

Il vescovo ha consegnato un ramo di ulivo al sindaco, come segno di pace ricordando che è stato colto dal suo giardino dove sono presenti due ulivi di cui uno messo a dimora dal vescovo Silvio Cesare Bonicelli nel 2000, mentre l’altro ulivo è stato piantato da un gruppo di famiglie che hanno perduto un figlio.

“Ringrazio per questa opportunità che mi permette di formulare al sindaco, agli amministratori e ai dipendenti gli auguri di una buona Pasqua. Una Pasqua di pace e di serenità in un tempo particolarmente difficile come quello attuale. Dono al sindaco un semplice ramoscello di ulivo colto dal mio giardino per l’augurio di una pace che parta dai nostri affetti più intimi, per impegnarci in questa direzione”.

Solmi ha citato il Vangelo di Giovanni augurando, poi, a tutti i presenti una Pasqua di “pace, amore e serenità”.