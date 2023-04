Gli /handlogic chiudono il weekend al Santa Brigida

Venerdì 28 alle 21.30, il duo composto dal soprano Barbara Vignudelli e dal pianista Stefano Calzolari presenta “Arie da Monteverdi a Berg”: nella loro idea la musica fluisce da un epoca all’altra, da un ambiente all’altro. Senza scopo e senza un ordine cronologico. Nel fluire basta la direzione. I brani scelti per questo concerto non seguiranno per forza la logica “classico / jazz” ma potranno essere mescolati, lasciati, ripresi. Assolutamente non casuali sono invece le coppie o i gruppi di brani appartenenti a contesti lontanissimi ma legati da assonanze.

In una nuova prospettiva si potrebbe concepire il rapporto tra voce e piano come un rapporto dialettico senza una tessitura prestabilita.

Cantante e pianista girano intorno ad un centro armonico e melodico piuttosto che procedere dal grave all’acuto e quindi considerando la parte armonica come una verticalità che ha lo scopo di sostenere l’orizzontalità della melodia.

Ingresso 12 euro.

Sabato 29 aprile si passa ai “Racconti Nomadi”, le più belle canzoni dei Nomadi dalle voci dei loro storici autori. Marco Petrucci e Francesco Ferrandi della Musaico Folkestra raccontano, in una sorta di storytelling, le canzoni scritte per i Nomadi in 30 anni di collaborazione, e reinterpretano quelle che hanno fatto la storia della band emiliana.

Lo spettacolo è un viaggio temporale all’interno della musica dei Nomadi, dove ai brani-culto della band si alternano tutti quelli scritti da Petrucci per i Nomadi: “L’eredità”, “32° parallelo”, “Qui”, “Le Strade”, “Anni di Frontiera”, “Mediterraneo”, “In favelas”, “Johnny”, “Chiamami” sino ai singoli “Decadanza” e “Ti porto a vivere”. E poi ancora “Calimocho” e “Io sarò”, fino a “Fuori la paura” (scritta durante il lockdown ed interpretato dai Nomadi e Paolo Belli, i cui fondi sono destinati all’Ospedale di Reggio Emilia), “Dalla parte del cuore” e a “Il segno del fuoriclasse”, presenti sull’ultimo album dei Nomadi “Solo esseri umani” uscito ad aprile 2021. Oltre a queste, naturalmente, che hanno fatto la storia dei Nomadi: “Un pugno di sabbia”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Io vagabondo” a corollario di uno spettacolo nel quale atmosfere intime e momenti di ironia si fondono sapientemente e gli aneddoti accompagneranno le canzoni trascinando gli spettatori in un viaggio dentro un pezzo di musica italiana.

Ingresso 10 euro

Con il concerto degli /handlogic di domenica 30 aprile alle 21 si chiude il ciclo relativo alla creatività emergente, sostenuto da Fondazione Cariparma e con il patrocinio del Comune di Parma, che ha visto sul palco del Borgo Santa Brigida 5/A, tra gli altri, Davide Ambrogio, Catt, Martino Adriani, Pagoda, Sintax Quartet, Cesare Panizzi Trio, Glomar’ e l’ensamble coordinato da Francesco Melani passando dal jazz al classico attraverso il cantautorato. Nati a Firenze nel 2016, sin dall’EP di esordio la band si fa un nome nell’underground nazionale grazie alla vittoria del Rock Contest Controradio e un’incessante attività live in tutta Italia. Nel 2019 vincono il premio MusicaDabere e successivamente esce il primo album “Nobodypanic” (Woodworm), che viene accolto all’unanimità dalla critica specializzata e porta la band a suonare oltreconfine in Germania, Svizzera, Repubblica Ceca e Stati Uniti.

Il 19 maggio uscirà per Pioggia Rossa Dischi/ADA Music “Esseri umani perfetti” il loro primo disco cantato in italiano e sarà anticipato da una serie di concerti esclusivi (tra cui l’apertura ai Verdena al Palazzo dello sport di Roma dello scorso 31 marzo) tra i quali questo appuntamento parmigiano.

Ingresso 10 euro. Apertura porte alle 19.30.