Mercoledì 16 novembre alle ore 20 presso l’Hotel Parma & Congressi in via Emilia Ovest 281 a Parma, lo Juventus Official Fan Club Parma organizzerà la quarta edizione del premio “Cà ‘d j juventè” alla presenza degli ospiti Massimo Bonini (amatissimo centrocampista della Juventus degli anni ’80) e Gianni Balzarini (giornalista sportivo).

La premiazione avverrà all’interno della cena degli auguri natalizi (prenotazione obbligatoria).