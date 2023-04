Gli studenti del Boston College in Municipio

Il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, ha accolto, questa mattina in municipio, una delegazione di studenti del Boston College. I ragazzi americani, al terzo anno di frequenza, saranno in città per un semestre accademico a seguito di uno scambio culturale con l’Università di Parma e con la società Dante Alighieri.

La loro permanenza a Parma sarà all’insegna del confronto didattico e della conoscenza della città in tutti i suoi aspetti, dalla cultura ai prodotti tipici, dalla tradizione gastronomica alle eccellenze del territorio.