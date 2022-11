Gli studenti dell’Università di Parma a lezione di sostenibilità con “Parma, io ci sto!”

È giunto alla terza tappa il tour di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2021 di “Parma, io ci sto!”, racconto itinerante organizzato per condividere con gli associati e, in generale, con tutti i portatori di interesse le attività sostenute dall’Associazione sul territorio e in particolare le azioni derivanti dal progetto #dieci.

Ospitato dall’Università di Parma e organizzato in collaborazione con la prof.ssa Veronica Tibiletti, Associata di Economia Aziendale e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale, questo terzo appuntamento ha voluto approfondire insieme agli studenti dell’Ateneo l’importante ruolo ricoperto dallo strumento del bilancio di sostenibilità per le imprese e il territorio, attraverso il racconto dall’esperienza di “Parma, io ci sto!”.

L’evento è poi proseguito con un momento interamente dedicato alle giovani generazioni, che ha visto gli studenti del Corso di Laurea in Amministrazione e Direzione aziendale, autori di un approfondimento sul concetto di sostenibilità, incontrare una neolaureata protagonista di Transition Farm, il progetto pilota realizzato da “Parma, io ci sto!” in collaborazione con l’Università di Parma, Nativa e il supporto di Cisita Parma, Unione Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese Artigiane e Federmanager Parma.