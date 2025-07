Gli studenti di Food Farm 4.0 per il Centro oncologico: raccolti più di 22 mila euro

Hanno raggiunto la cifra record di 11 mila e 448 i vasetti di composte e sughi a marchio “Bontà di Parma” edizione speciale venduti da aprile a giugno nei supermercati Esselunga di Parma e Paladini Otello, nei punti Camst, dagli studenti stessi e da una rete di volontari che hanno portato ad aggiungere un altro grande mattoncino a sostegno del Centro oncologico di Parma.

Le composte di frutta e i sughi “Bontà di Parma” sono stati realizzati dagli studenti di Food Farm 4.0, il “laboratorio-azienda” che vede coinvolti sei istituti scolastici parmensi, con capofila il Polo Agroindustriale Galilei-Bocchialini di Parma.

Il progetto è stato seguito dalle insegnanti Giovanna Imperiale e Caterina Raffaini, con il supporto della dirigente scolastica del “Galilei-Bocchialini” Anna Rita Sicuri, dal Consorzio Food Farm con il consigliere Giovanni Pellegri e il presidente Luca Ruini, da aziende di settore come Cal (Centro Agro Alimentare), Mutti e FEPA che hanno scelto di sostenere l’iniziativa offrendo le materie prime. Altre realtà hanno promosso gruppi di acquisto tra i propri dipendenti o acquistato i prodotti “Bontà di Parma” come regali per collaboratori e fornitori.

Numerosi volontari di “Insieme con te” hanno attivato gruppi d’acquisto locali, tra cui The Angels Valparma ODV a Lesignano e Barbara c/o Barbara e Lucia Parrucchiere a Monticelli. Anche il Lions Club Colorno La Reggia e a tutti i Club Lions di Parma e provincia, con i loro gruppi di acquisto, hanno dato un grande contributo alla realizzazione del progetto.

I sindaci di San Secondo Giulia Zucchi e di Roccabianca Alessandro Gattara hanno sostenuto l’impegno dei giovani studenti nei banchetti che hanno allestito negli eventi della zona.

Insieme hanno raggiunto un ambizioso obiettivo: il ricavato di oltre 22mila euro, tramite Fondazione Munus garante della raccolta fondi “insieme con te”, andrà a completare l’allestimento della sala multimediale del Centro oncologico di prossima inaugurazione.

Un applauso ai protagonisti di questo nuovo successo arriva dagli oncologi del Maggiore che rivolgono un particolare ringraziamento agli studenti della 4D che hanno contribuito alla produzione, alla vendita e alla comunicazione della campagna, curando e realizzando lo slogan e l’immagine. Il direttore dell’Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Marcello Tiseo, ha espresso parole di apprezzamento per tutti i protagonisti – sostenitori, volontari, professori – sottolineando il valore del progetto che unisce il saper fare alla solidarietà.

“Questa iniziativa, giunta al quinto anno consecutivo, rappresenta un esempio importante di didattica che unisce formazione e responsabilità sociale – ha dichiarato Giovanna Imperiale, docente e coordinatrice del progetto. – Dimostra come i giovani siano sensibili alle esigenze del territorio e motivati a lavorare insieme per un obiettivo comune. Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto e onorata di aver coordinato questa esperienza.”

Non mancano i ringraziamenti ai protagonisti: “Alla dirigente del polo agroindustriale Galilei-Bocchialini, Anna Rita Sicuri, per la collaborazione, alla professoressa Caterina Raffaini che ha affiancato il progetto, allo staff di Food Farm con i professori Terzi, Di Bella e Molinari. Un grazie speciale a Giovanni Pellegri dell’Unione Parmense degli Industriali per il sostegno concreto al progetto oltre che ai partner che partecipano al laboratorio-azienda. E alla classe 4D Itis San Secondo Parmense, veri protagonisti dell’iniziativa che hanno dimostrato grande spirito di sinergia e solidarietà. Infine, un ringraziamento caloroso al personale ospedaliero e a tutti i volontari del territorio che hanno reso possibile questo importante risultato”.